De la Torre valora "las cualidades y vocación de servicio público" de Manuel Díaz para estar al frente de Smassa

Publicado 03/07/2019 14:50:39 CET

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, y el alcalde, Francisco de la Torre EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado en relación con el nuevo gerente de Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz, exconcejal del PP en el Consistorio malagueño, que tiene "cualidades y vocación de servicio público" para desarrollar el cargo, recordando que "ha tenido una etapa de trabajo en la empresa privada". No obstante, ha dicho tener "claro" que Díaz "es útil en la estructura municipal".

"Es una persona que tiene cualidades para eso y estoy seguro de que se volcará en su trabajo, tanto en lo que ya existe como lo que podamos ampliar", ha valorado De la Torre.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que las condiciones económicas de Manuel Díaz serán "muy parecidas" a Raúl López, exgerente de Smassa y actual concejal de Ordenación del Territorio.

"Todavía no está cerrado el contrato, está aprobado en el Consejo", ha recordado De la Torre, precisando que las retribuciones serán "muy levemente por encima de 70.000 euros --sin variables--", lo que supone "una cifra inferior a otros contratos que hay en la propia empresa y otras empresas municipales".

De la Torre ha explicado que "en los nuevos contratos tratamos de que sean con unos objetivos de austeridad máxima", ha dicho, aunque "sí que sean estimulantes". "Es un trabajo complejo el de Smassa, es de las empresas que puede tener, según nuestra norma establecida de acuerdo con criterios nacionales, hasta más de 100.000 euros de retribución al gerente" y "quedamos bastante por debajo de ese techo".

En este punto, De la Torre ha dicho que Díaz llevará a cabo "un trabajo de mucha entrega, de muchas horas, de esfuerzo y de eficacia y si el resultado está a la altura de las expectativas se sigue, como es lógico".

"Es un puesto que se lo tiene que ganar cada día. Tratamos de que haya un estímulo en base a la continuidad y la satisfacción moral que supone hacer bien el trabajo", añadiendo que "los resultados de una empresa cuando son positivos, los que están en la gestión tienen la satisfacción ante el consejo y la ciudad, de decir que se ha hecho un buen trabajo", valorando el llevado a cabo por Raúl López.

DE LA TORRE

Por otro lado, tras ser cuestionado por la reducción significativa en relación con sus bienes, De la Torre ha dicho que "no he tenido tiempo de repasarlo", ya que "lo hice el último día y espero que no haya habido error".

Al respecto, ha aclaro que a lo largo de estos años ha vendido parte del patrimonio heredado de sus padres que comparte con sus hermanos, explicación que también ha trasladado a la Secretaria General. "Esto es lo que demuestra, al final, que viviendo con austeridad el nivel de gasto superaba los ingresos que tenía. Miraré si hay algún error", ha dicho.