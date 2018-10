De la Torre ve "un cambio en positivo" el nuevo recorrido oficial de las procesiones de Semana Santa

Publicado 03/08/2018 14:04:34 CET

MÁLAGA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el nuevo recorrido oficial de las procesiones de Semana Santa, aprobado en la noche de este pasado jueves por la Agrupación de Cofradías, y ha dicho que, como balance global, le parece "un cambio en positivo".

"Vamos a ver cómo viene con ese refrendo de la gran mayoría de las cofradías y, en detalle, también tratar de perfeccionarlo en las áreas respectivas", ha incidido tras ser cuestionado por los periodistas.

De la Torre ha afirmado que están "abiertos a dialogar, pero el avance global me parece positivo", aplaudiendo, de igual modo, que haya también un gran consenso cofrade en relación con el recorrido oficial nuevo.

Entre otros, el regidor ha aludido al mayor número de espacios libres para que el público pueda ver los desfiles procesionales en el recorrido oficial sin tener abono, afirmando, además, que no hay un crecimiento de las sillas de abono por lo que "no hay un planteamiento recaudatorio" por parte de la Agrupación de Cofradías.

Asimismo, ve positivo que la tribuna en la plaza de la Constitución "sea más reducida", ya que, a su juicio, fue "demasiado grande lo que se realizó hace unos años".

En este punto, se ha referido a la rampa de Postigo de los Abades para poder acceder a la puerta de esa zona de la Catedral y hacer el recorrido interno por el templo, para que esta fuera compatible con los naranjos que hay plantados cuando se hizo la mejora de la calle.

"Al principio había necesidad de mover los naranjos y eso no me parecía conveniente", pero ha reconocido que desconoce cómo finalmente ha quedado, aunque ha esperado que su observación, "que no tiene valor inmenso, sea tenida en cuenta". "Lo veremos y trataremos de que entre los naranjos y el espacio de la fachada donde estaba la antigua Telefónica pueda haber sitio, que creo que lo hay, para el paso de algún trono", ha explicado.

Al respecto, ha dicho que "no tendría lógica que esa apuesta que se ha hecho de mejora tuviera que ser cambiada y afectara al desarrollo de esa arboleda que enriquece la zona".

Por otro lado, también ha citado la movilidad de las tribunas en plaza de la Marina para "normalizar el tráfico en esa zona tan especial y crítica de la ciudad".

NUEVO RECORRIDO

La junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías aprobó en la noche de este pasado jueves en sesión ordinaria la modificación del recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga de cara a la próxima edición del 2019.

La iniciativa, que contó con el refrendo de 36 de las 41 hermandades agrupadas --más del 87 por ciento--, fue presentada en común a instancias de las comisiones de Recorrido Oficial y de Horarios-Itinerarios, las cuales han estado elaborando el proyecto en cuestión a lo largo de los últimos dos años y medio.

Asimismo, según han precisado desde la Agrupación de Cofradías, una vez sea informado el obispo, Jesús Catalá, de la decisión acordada, durante las próximas semanas se irá activando escalonadamente un programado plan operativo "que de manera integral, en estrecha colaboración con instituciones públicas, entidades empresariales y sectores sociales en general, irá acometiendo las pertinentes acciones de modificación del recorrido oficial, teniéndose una especial atención con el público abonado de sillas y tribunas".

1.200 METROS

El nuevo recorrido oficial tiene una longitud de 1.200 metros y el aforo de localidades de sillas y tribunas es de 24.000 localidades, lo que supone que es similar al aforo actual.

La plaza de la Constitución será el punto de inicio del recorrido oficial, accediendo las cofradías a ella por las calles Cisneros, Especerías o Granada. En la plaza se instalará una tribuna oficial, alineada con la fuente de los Genoveses y con un tamaño muy inferior a la anterior.

Por su parte, la calle Larios, como en casi todo el recorrido oficial, mantendrá el planteamiento de recorrido cerrado y reducirá su aforo de sillas y tribunas actual un 30 por ciento al crearse pasillos de acceso traseros desde las fachadas de ambos laterales y aumentarse las dimensiones de los cruces.

En las calles Martínez, Atarazanas y Torregorda se generan nuevos espacios en el recorrido oficial, manteniendo las mismas condiciones de distribución de sillas y pasillos de acceso.

Por su parte, la Alameda y su futura nueva configuración urbana permitirá la eliminación de las tribunas habituales, disponiéndose de sillas a pie de calle y acerado, lo cual permitirá una mayor visibilidad de las procesiones por parte del público general.

De igual modo, en la plaza de la Marina el cambio de ubicación del monumento del Marqués de Larios, escorándose más hacia la calle Larios, elimina la tradicional rotonda y por consiguiente la Alameda aboca de una manera más directa con la plaza de la Marina, cuya mediana será retirada.

Así, han precisado, unas tribunas situadas en el lado sur generarán una fachada para cambiar la sección de la plaza y abrigar el paso de las procesiones y al público abonado y general.

Por su parte, la calle Molina Lario será el final del recorrido oficial y se alternarán filas de sillas y palcos entre los naranjos actuales, todo ello con un perfil bajo para permitir una visión clara del entorno catedralicio.

A partir de este punto, para regresar a sus lugares de origen, las cofradías tendrán las alternativas de acceder a través de la calle Strachan, Plaza del Obispo o Postigo de los Abades.

En cuanto a la estación de penitencia en la Catedral y concluido el recorrido oficial a mediación de la calle Molina Lario, las cofradías que opten por hacer estación de penitencia en el templo harán su acceso a la misma a través de la Puerta del Sol, situada en Postigo de los Abades.

En este sentido, han precisado que para ello se habilitará una rampa provisional, de tal manera que los cortejos procesionales, una vez atravesada la Vía Sacra, saldrán por la Puerta del Patio de los Naranjos.

Por último, desde la Agrupación de Cofradías han incidido en que con la modificación del recorrido oficial aprobado se pretende mejorar de manera integral y general la celebración de la Semana Santa atendiendo, entre otros, a la seguridad y atención ciudadana; la compatibilidad con la vida de la ciudad; la movilidad urbana, la ordenación del tráfico y el tránsito peatonal; la visibilidad pública general de las procesiones, entre otros.