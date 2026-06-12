De la Torre, sobre ZBE de Málaga: "Es totalmente legal, es obligación el hacerlo y la sentencia lo deja clarísimo"

Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este viernes en que la Zona de Bajas Emisiones es "totalmente legal" y es "obligación el hacerlo" y "la sentencia lo deja clarísimo", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la regulación del acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas en concreto sobre la sentencia en la que se estima de forma parcial, y solo en lo referente a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el recurso presentado por el grupo municipal Vox contra la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga, al tiempo que ha incidido en que "ha quedado muy claro que es totalmente legal. Es obligación el hacerlo. Eso la sentencia lo deja clarísimo, porque parece que los recurrentes tenían alguna duda sobre el particular o lo recurrían por esa razón", ha apostillado.

En relación con el tema que plantea la sentencia, el regidor ha insistido en que se va a estudiar y ha agregado que "efectivamente hemos querido tener una flexibilidad con los vecinos de Málaga; el planteamiento del recurso que plantea el grupo Vox dice que no, y la sentencia apunta a un plano de igualdad que trataremos de ver cómo lo podemos resolver".

No obstante, De la Torre ha incidido en que "ahora mismo se mantiene por razones obvias de que es legalmente obligado y tenemos que hacerlo, porque además las propias normas europeas si no tienes la Zona de Bajas Emisiones te corta el camino a los apoyos europeos en tema de movilidad".

MORATORIA APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Por otro lado, sobre el estudio de la moratoria de apartamentos turísticos, De la Torre ha subrayado que "en Urbanismo me consta que están trabajando muy en serio y a fondo para hacer algo con el máximo fundamento legal" y que "sea coherente en todos en todos los sentidos y nos sirva a la finalidad que pretendemos, que es que el suelo residencial sea para vivienda para los malagueños".

"Seguimos adelante", ha dicho, precisando que si algún proyecto ya estaba "legalmente no podemos pararlo" pero "tenemos que ir a toda la velocidad posible", ha concluido.