Torremolinos (Málaga) activa en Berlín acciones promocionales que generarán casi 3,5 millones de impactos

"Torremolinos Está Presente Un Año Más En La ITB De Berlín Con Diferentes Acciones Promocionales Que Buscan Generar Visibilidad De Nuestro Destino En Un Mercado Que No Deja De Crecer", Ha Explicado La Alcaldesa Del Municipio, Margarita Del Cid - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

BERLÍN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la ciudad malagueña de Torremolinos, Margarita del Cid, ha informado este martes que la estrategia turística implementada con motivo de la ITB de Berlín supone la puesta en marcha de diferentes acciones promocionales que reportarán casi 3,5 millones de impactos con el objetivo de fidelizar y continuar el crecimiento del mercado germano.

"Torremolinos está presente un año más en la ITB de Berlín con diferentes acciones promocionales que buscan generar visibilidad de nuestro destino en un mercado que no deja de crecer", ha explicado la alcaldesa del municipio, Margarita del Cid, que, acompañada por la concejala de Turismo, Marta Huete, han podido constatar la presencia del destino en la capital alemana donde acuden con motivo del inicio de una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

"La ITB de Berlín sigue siendo un escaparate fundamental para proyectar la oferta turística de Torremolinos en un mercado en tendencia ascendente desde la pandemia, con alto poder adquisitivo y de gran interés por los segmentos en los que Torremolinos es líder", ha explicado Del Cid.

TAXIS Y UBER PLATZ

La ciudad costasoleña se promociona en los taxis de Berlín con una campaña turística que pone voz y rostro a la esencia de la ciudad. 'Tremendo Torremolinos' es un viaje al corazón de lo cotidiano en el que se reivindica su diversidad y su historia a través de su gente.

Esta acción promocional prevé un millón y medio de impactos y se desarrolla hasta el próximo 15 de marzo en un total de 35 taxis que llevan estampada la creatividad promocional de Torremolinos en ambos lados.

Además, 'El Origen del Paraíso' también está presente este año en Uber Platz, uno de los puntos de más tránsito de personas de la capital alemana y donde, desde este martes y hasta el cinco de marzo, un total de veintiuna pantallas emitirán contenido promocional de Torremolinos, con una previsión de impacto de casi dos millones de personas.

Torremolinos participa en la ITB de Berlín con material promocional dirigido al mercado alemán como es una web específica, podcast o audioguías en los que se recogen algunas de las señas de identidad de la oferta turística del municipio que hacen hincapié en la versatilidad de un destino que ofrece, además del tradicional sol y playa, otros atractivos como deporte, naturaleza, gastronomía o turismo familiar.

El municipio también está presente a través de vinilos promocionales en el estand de la feria con códigos QR con la imagen de la nueva campaña, mediante los cuales se puede conocer la oferta de la localidad, además de ofrecer folletos y productos promocionales del destino.