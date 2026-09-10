Torremolinos (Málaga) inaugura el nuevo Skate Plaza y refuerza su apuesta por el deporte urbano

Daniel Yábar, arquitecto y diseñador del Skate Plaza de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha inaugurado en la tarde de este jueves el nuevo Skate Plaza, un equipamiento deportivo novedoso y singular situado frente a la rotonda del Monumento al Turista, en un solar de titularidad municipal, entre las calles Costa Rica, avenida de los Manantiales y avenida de la Libertad, y que refuerza la apuesta del Consistorio por el deporte urbano.

La nueva instalación dispone de una superficie de uso de 1.035 metros cuadrados, de los cuales 332 corresponden a la zona de Surf Skate, y 703 son de la Skate Plaza, integrados en una parcela de 2.400 metros cuadrados. Un equipamiento que nace para "dar respuesta a la creciente demanda de espacios destinados a la práctica del skate y otras disciplinas deportivas urbanas".

Desde el Consistorio han destacado que este espacio representa "el auténtico espíritu del skateboarding: la calle, diseñado para recrear elementos urbanos reales, fomentando la creatividad, la técnica y la identidad más pura de este deporte".

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha inaugurado el proyecto diseñado por Daniel Yábar, arquitecto y skater, reconocido especialista en la configuración de espacios para la práctica del skate. El acto ha contado, además, con la presencia de numerosos aficionados que han tenido la oportunidad de probar esta nueva instalación que complementa y enriquece la amplia red de infraestructuras deportivas con las que ya cuenta el municipio.

"Hoy damos un nuevo paso en esa apuesta decidida que desde el Ayuntamiento de Torremolinos hacemos por el deporte. Incorporamos un nuevo equipamiento deportivo singular y único que da respuesta a la creciente demanda por estas disciplinas urbanas", ha indicado Del Cid, quien ha resaltado que "una de las principales singularidades de la nueva instalación es que no responde al concepto tradicional de skatepark, sino que recrea una plaza urbana real, incorporando diferentes elementos y obstáculos completamente patinables".

Del Cid ha indicado que "para el Ayuntamiento de Torremolinos el deporte es un segmento que se establece como eje dinamizador de la ciudad y que sin duda es una de las señas de identidad de nuestro municipio. Este nuevo equipamiento es un homenaje a una generación de skaters que aprendió a patinar adaptándose al entorno urbano y que hoy ve cómo esa esencia se transforma en un espacio propio que también pretende ser un lugar de encuentro entre generaciones, estilos y disciplinas".

Así, el Skate Plaza cuenta con planos inclinados, bancos, jardineras, papeleras y otros elementos inspirados en plazas que son referentes para la comunidad skater en ciudades como Málaga, Madrid o Philadelphia.

Por su parte, Daniel Yábar, arquitecto diseñador del proyecto y skater, ha apuntado que "el nuevo Skate Plaza representa mucho más que una nueva instalación deportiva: es el sueño de gran parte de la comunidad skater de Torremolinos y de toda Málaga. Un proyecto nacido desde la experiencia real de quienes han crecido practicando skate en la calle, en una época en la que no existían skateparks ni espacios adaptados para este deporte. Este proyecto nace precisamente de esa esencia".

Yábar ha explicado que la instalación "recupera y reinterpreta 'spots' míticos de Málaga que han desaparecido, devolviéndolos de alguna manera a una nueva generación de skaters e incorpora, además, guiños a spots emblemáticos de Madrid, Barcelona y otros lugares del mundo. Una plaza con referencias, historia y cultura skate detrás de cada línea".

A ello se une que incorpora una rampa tipo wave para la práctica del surf skate, una modalidad que permite trasladar al entorno urbano movimientos propios del surf y que cuenta con una importante comunidad de aficionados en la Costa del Sol.

La actuación se ha completado con un nuevo acceso peatonal desde la Avenida de los Manantiales, la mejora del espacio ajardinado y la creación de áreas de conexión que favorecen la integración del equipamiento en su entorno. El proyecto ha tenido en cuenta criterios de accesibilidad, seguridad y convivencia con el espacio urbano existente.

Con la puesta en marcha del Skate Plaza, el Ayuntamiento de Torremolinos amplía la oferta de instalaciones deportivas municipales y apuesta por los deportes urbanos, favoreciendo la práctica de actividad física al aire libre y la generación de espacios de encuentro para jóvenes, familias y aficionados a estas disciplinas.

La actuación ha contado con una inversión de 223.199,99 euros, financiada mediante la subvención del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM 2023-Segunda Fase) de la Diputación de Málaga.

Con su inauguración, Torremolinos incorpora así un nuevo espacio deportivo "de carácter innovador y abierto a la ciudadanía, diseñado para disfrutar del deporte en un entorno urbano y contribuir a consolidar al municipio como un referente también en la promoción y práctica de los deportes urbanos".