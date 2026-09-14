Torremolinos (Málaga) plantea la renovación de sus servicios de limpieza con nuevos medios y protección del empleo

Un operario de limpieza retira los restos de una palmera en una vía de Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) plantea una nueva etapa para el servicio de limpieza y recogida de residuos municipal con un proyecto de renovación que prevé 15,8 millones de euros de inversión, así como la sustitución de vehículos y maquinaria y la incorporación de sistemas de seguimiento digital para mejorar la gestión en calles y playas.

El diseño inicial del servicio, del que ha informado el Consistorio a través de un comunicado, incluye nuevos medios para la recogida de residuos, barrido, baldeo y limpieza de playas, con una planificación adaptada a las temporadas de mayor actividad. Entre las prestaciones figura la recogida diaria de la fracción resto durante la temporada alta, incluidos los días festivos, y la limpieza diaria de la arena.

Asimismo, los equipos de baldeo y lavado estarán preparados para utilizar agua regenerada, incorporando criterios de sostenibilidad a la renovación de los medios destinados al servicio.

La propuesta contempla además la subrogación de la totalidad de la plantilla adscrita al servicio, en los términos establecidos por el convenio colectivo y la normativa aplicable. De este modo, la empresa que asuma el servicio deberá mantener las relaciones laborales correspondientes, con respeto a los salarios, antigüedad, jornada y demás derechos que deban conservarse.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Torremolinos, el planteamiento tiene en cuenta también la situación de los trabajadores de Litosa y prevé que la transición se planifique atendiendo a las jubilaciones y a las obligaciones de relevo y reposición de la plantilla.

Otra de las novedades previstas es la implantación de una plataforma de gestión que permitirá al Consistorio realizar el seguimiento de las rutas mediante GPS, consultar los trabajos realizados y supervisar las incidencias en tiempo real.

El sistema permitirá además registrar y hacer seguimiento de los avisos ciudadanos, con el objetivo de facilitar el control municipal de la calidad del servicio y mejorar la organización de los recursos.

Según fuente municipales, la propuesta busca combinar la renovación de los medios materiales con la protección de los trabajadores y un mayor control municipal sobre el funcionamiento del servicio de limpieza y recogida de residuos.