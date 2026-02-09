Torremolinos (Málaga) rinde homenaje a Manuel de Falla en el Día de Andalucía

Cartel de actividades en Torremolinos con motivo del Día de Andalucía. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La localidad malagueña de Torremolinos rendirá homenaje a Manuel de Falla el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, y lo hará con un acto conmemorativo en un año, 2026, en el que se cumple el 150 aniversario de su nacimiento.

El concejal de Cultura y Eventos, José Manuel Ruiz, ha presentado este lunes este acto conmemorativo y otras actividades que se celebrarán en el marco de este día con el objetivo de afirmar la identidad cultural, histórica y social del pueblo andaluz.

Asimismo, ha invitado a los vecinos y vecinas a participar y disfrutar "porque hemos preparado una programación pensada para todos, para compartir, convivir y celebrar juntos lo que significa ser andaluces".

El acto se celebrará el próximo 28 de febrero a las 11.30 horas en la Plaza Costa del Sol. El programa se articula en torno a la figura de uno de los compositores andaluces de mayor proyección y reconocimiento universal, Manuel de Falla, referente de la música española del siglo XX y símbolo de la proyección internacional de la cultura andaluza.

El homenaje que se le rendirá en este acto no es únicamente una mirada al pasado, sino también un reconocimiento de la vigencia de su pensamiento estético y de su influencia en generaciones posteriores de compositores.

El programa incluye la interpretación de dos de las obras más emblemáticas de Manuel de Falla, presentadas en arreglo para piano y violín: 'Nana' y 'Danza ritual del fuego'. Ambas serán interpretadas por Mario Campoy, al piano, y Javier Navarro, al violín, músicos con una sólida trayectoria artística que aportarán una lectura cuidada y respetuosa del repertorio.

Como complemento a este homenaje al legado histórico de la música andaluza, el acto incorporará una creación contemporánea que "evidencia la continuidad y la vitalidad de dicha tradición en la actualidad".

La obra, titulada 'Ayra/Brizza' y concebida como un homenaje implícito a Manuel de Falla, es una reflexión musical sobre el folklore andaluz desde una perspectiva actual. Estará a cargo del compositor Eneko Vadillo, autor andaluz de reconocido prestigio nacional, residente en Torremolinos y nacido en Málaga.

"Una apuesta del Ayuntamiento por el talento creativo vinculado al municipio y por la convivencia entre tradición y contemporaneidad", han destacado en una nota, en la que han indicado que además habrá otras actividades y el Mercado Sabor a Málaga.

Así, el mismo 28 de febrero, previo al acto institucional, a las 11.00 horas, se realizará una ofrenda floral en homenaje a Blas Infante, en la plaza que lleva su nombre. Tras el acto institucional, alrededor de las 12.00 horas, vecinos y visitantes podrán disfruta de un pasacalle a cargo de la panda de verdiales de Almogía, que partirá de la Plaza Costa del Sol y recorrerá la calle San Miguel, Plaza de la Unión Europea y Plaza Andalucía.

Los mayores de Torremolinos contarán con su tradicional desayuno andaluz de pan con aceite y café. Se les ofrecerá en todos los centros de participación activa y centros municipales de convivencia a las 10.00 horas. Las inscripciones se pueden realizar en los mismos centros.

El taller banda de la Escuela Municipal de Música de Torremolinos, bajo la dirección del profesor Raúl Benítez Cala, ofrecerá un concierto gratuito bajo el título 'Estampas andaluzas: viva el pasodoble'. Será el jueves 19 de febrero a las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

El pasodoble, género musical muy arraigado en el folclore andaluz, será el protagonista de este concierto en el que participarán más de una treintena de personas entre alumnado y profesorado y con el que el público asistente disfrutará de una de las músicas más populares de esta tierra.

El Mercado Sabor a Málaga se instalará en la Avenida Palma de Mallorca del 26 de febrero al 1 de marzo, en horario de 12.00 a 22.00 horas. Este mercado de productos agroalimentarios autóctonos de la provincia tendrá actuaciones musicales en directo durante todas las jornadas de su celebración.