Torremolinos sortea estancias a quienes recuerden sus vacaciones de los años 70 y 80 en redes sociales

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Torremolinos, Aida Blanes, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un concurso por el que el Área de Turismo, en colaboración con hoteles del municipio y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), sorteará estancias de dos noches para dos personas en habitación doble a aquellas personas que recuerden sus vacaciones en la localidad en los años 70 y 80 a través de las redes sociales.

La idea es la promoción turística del municipio dentro de la campaña 'A Torremolinos, como siempre'. Para participar en el sorteo es necesario ser mayor de edad y residir en España, disponer de un perfil público en redes sociales, seguir la cuenta de Turismo Torremolinos en Facebook o en Instagram (@ttorremolinos), y subir una fotografía, video o documento gráfico del municipio de Torremolinos que haya sido tomado en el periodo vacacional de la década de los años 70 u 80, con la posibilidad de acompañarla de un relato o texto que narre alguna anécdota vivida.

En todos los casos se deberán utilizar obligatoriamente las etiquetas #Torremolinos y #TorremolinosSiempre, y se deberá etiquetar la cuenta de Instagram de Turismo Torremolinos (@Ttorremolinos) en dicha foto o vídeo.

Cada participante podrá subir cuantos documentos quiera, suyos propios o de algún familiar, aunque la participación en el sorteo será por usuario, habiendo 31 estancias entre el 23 y el 25 de septiembre en nueve hoteles como premio, elegidos mediante un sorteo por selección aleatoria entre todos los que hayan cumplido los requisitos. Las personas ganadoras se darán a conocer en redes sociales de Turismo Torremolinos y en las del propio Ayuntamiento en los días posteriores a la finalización de la promoción.

El Ayuntamiento de Torremolinos, organizador de esta promoción, se pondrá en contacto con las personas ganadoras a través del perfil con el que hayan participado, a fin de comunicarles que han obtenido el premio y darles las indicaciones para canjearlo. Los ganadores se comprometerán a compartir contenido original de su estancia en Torremolinos en sus redes sociales, preferentemente en Instagram, utilizando las etiquetas del sorteo y etiquetando tanto al hotel donde se encuentren alojados como a Turismo Torremolinos.

Si alguno de los ganadores no contestase para aceptar el premio, o no quiera o no pueda disfrutarlo, quedará descartado y se volverá a realizar la selección aleatoria excluyendo a la persona anteriormente seleccionada. Además, el premio no será canjeable por su importe en metálico ni por ningún otro premio.

Blanes ha agradecido a Hotel Amaragua, Sol House Aloha, Meliá Costa Del Sol, Sol Torremolinos Resort, Sol Príncipe, La Barracuda, Los Arcos, Puente Real y Hotel Isabel por participar en esta campaña y "arrimar el hombro" en este verano marcado por la crisis sanitaria "para que el turismo en Torremolinos se mantenga vivo y siga siendo fuente de empleo y riqueza en el municipio".