La tortuga Yellow de Sea Life Benalmádena (Málaga) pronostica la victoria de España en la final del Mundial

La tortuga Yellow de Sea Life Benalmádena pronostica la victoria de España en la final del Mundial - SEA LIFE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Yellow, la emblemática tortuga verde de Sea Life Benalmádena (Málaga), tras encadenar cinco pronósticos consecutivos acertando las victorias de España frente a Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia durante el Mundial de Fútbol 2026, ha vuelto a convertirse en protagonista al predecir un nuevo triunfo de la selección española en la final frente a Argentina.

Como ya es tradición en las grandes citas deportivas, los cuidadores del acuario han aprovechado la hora del desayuno de Yellow para realizar el simpático pronóstico.

La tortuga, uno de los animales más queridos por los visitantes, se encontró ante dos platos idénticos, cada uno identificado con la bandera de una de las selecciones finalistas y con un premio muy especial: dos apetecibles trozos de brócoli, su alimento favorito, han señalado desde el acuario en un comunicado.

Tras unos instantes de expectación y después de nadar con la tranquilidad que la caracteriza por el tanque oceánico, Yellow se dirigió decididamente hacia el plato situado bajo la bandera de España, capturando el brócoli y señalando así a la selección española como su favorita para alzarse con el título mundial.

Con este nuevo pronóstico, Yellow suma ya cinco aciertos consecutivos en el campeonato y mantiene intacta su fama como "oráculo" deportivo de Sea Life Benalmádena, despertando la curiosidad y las sonrisas de visitantes de todas las edades.

Yellow es un ejemplar de tortuga verde de más de 110 kilos de peso y alrededor de 30 años. Su elegante nado por el tanque oceánico es uno de los grandes atractivos del acuario y una de las imágenes que más sorprenden a quienes visitan las instalaciones.

Este tipo de actividades de enriquecimiento ambiental, diseñadas siempre respetando el bienestar animal y aprovechando momentos habituales como la alimentación, convierten a Yellow en una auténtica embajadora del acuario.

Los más pequeños la buscan con entusiasmo en cada visita y disfrutan especialmente de estas iniciativas, que acercan el mundo marino al público de una forma divertida, educativa y participativa. Una vez más, Yellow ha demostrado que, además de ser una de las grandes protagonistas de Sea Life Benalmádena, también parece tener un talento especial para anticipar los grandes resultados del fútbol internacional.