Transfiere abordará en Málaga los desafíos de la soberanía tecnológica al conectar ciencia, empresa y políticas públicas

MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, abordará desde Málaga áreas de innovación con alto impacto científico, tecnológico y económico fundamentales para garantizar la soberanía tecnológica de un territorio, su competitividad y la transferencia de conocimiento, junto a otros desafíos como la seguridad y defensa, la propiedad intelectual, la salud y la sostenibilidad.

En su 15 edición, del 24 al 26 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) la discusión científico-tecnológica girará en torno a campos como la financiación, la compra pública de innovación, el 'deep tech' y el emprendimiento. A esto se le sumarán los materiales avanzados, las tecnologías duales y la computación cuántica.

Así, Transfiere ofrecerá un amplio programa de contenidos que se articula en torno a tres grandes bloques temáticos, esto es, los pilares de la innovación (temas anuales); talento y estrategias territoriales e internacionales innovadoras (temas de interés general) e innovación emergente (temas de actualidad).

En el ámbito del 'deep tech', la Agencia Estatal de Investigación (AEI) liderará la sesión "La Inversión Pública que Mueve la Ciencia", donde se presentarán las oportunidades de financiación disponibles para tecnologías de base científica con alto valor industrial y estratégico, fomentando la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el mercado.

La colaboración público-privada y la transferencia de conocimiento serán protagonistas en la sesión "Colaboración como instrumento para la promoción de la innovación", organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

De igual forma, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) coordinará el debate "Casos de éxito de colaboración público-privada en los parques científicos y tecnológicos".

En materia de Compra Pública de Innovación (CPI), se presentarán los proyectos que se ejecutarán con financiación de la Línea FID 21-27, en un panel de gestores públicos, organizado por la consultora KNW, que contará con la participación de la edil de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Alicia Izquierdo García; la subdirectora general de Fomento de la Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; el subdirector general de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud; el director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia; y el socio director de KNW, Manuel Varela Rey.

El programa también ofrecerá ponencias y talleres en los que Andalucía Trade, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta, indicará las principales vías de apoyo empresarial y financiación de proyectos innovadores.

La sesión "Creación de consorcios: Anticipando los retos y oportunidades para las convocatorias 2026", liderada por la consultora Ayming, ofrecerá pautas para preparar propuestas sólidas y competitivas que maximicen las oportunidades de éxito.

Finalmente, la participación de los investigadores en empresas será abordada en la sesión "La participación de los investigadores públicos en las EBCs", organizada por el despacho jurídico Ejaso, que explorará cómo compatibilizar la función pública con la transferencia de conocimiento y la colaboración con el sector empresarial.

TALENTO Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES E INTERNACIONALES

Se abordarán las estrategias territoriales de innovación a través de una ponencia impulsada por la consultora Effectia, así como en una sesión a cargo del Principado de Asturias, "Asturias, escenarios de futuro".

Además, Castilla y León ofrecerá un panel sobre "Innovación Abierta", dedicado a la innovación colaborativa, la medición de resultados y la escalabilidad de proyectos, poniendo de relieve la importancia de trabajar de manera conjunta entre diferentes actores para potenciar el desarrollo.

El talento en I+D+i será otro eje central, abordado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en una sesión dedicada a la atracción y conexión del talento científico con la innovación en España, en la que se presentarán programas clave para la financiación y la formación del personal.

Uno de los grandes desafíos en el ámbito de la salud, la medicina de precisión, centrará una potente mesa de debate con representantes del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), con la participación del Research Affiliate - Critical Data del MIT y miembro de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Armengol; del jefe de Urología del Hospital Clínico de Málaga y profesor asociado de la UMA, Bernardo Herrera; de la especialista en Bioquímica Clínica del Hospital Regional de Málaga e investigadora de Ibima Plataforma Bionand, Raquel Yahyaoui; del jefe de Neurología del Hospital Regional de Málaga, profesor asociado de la UMA y coordinador de la Red NeuroRECA, Pedro Serrano; y del jefe de Compra Pública Innovadora, Protección y Transferencia de la FPA Progreso y Salud, Carlos Larrañeta.

Por último, la cooperación internacional se explorará en el III GINI Global Innopolis Forum, donde empresas, universidades y centros de I+D compartirán experiencias y oportunidades de colaboración global, fortaleciendo los vínculos internacionales y fomentando la transferencia de conocimiento entre diferentes ecosistemas de innovación.

La República de Corea asistirá como invitado a Transfiere 2026. El país asiático presentará una visión general de su ecosistema nacional de innovación, destacando la excelencia en la investigación, la cooperación entre la universidad y la industria y el papel de los centros regionales de innovación que conectan los institutos de investigación financiados por el gobierno, las universidades líderes y las empresas y startups innovadoras, al tiempo que fomenta el diálogo y la colaboración entre Europa y Asia.

INNOVACIÓN EMERGENTE

En cuanto a las temáticas de actualidad, en esta edición se centrarán en focos estratégicos emergentes claves para garantizar la soberanía tecnológica y la competitividad, incluyendo tecnologías duales, materiales avanzados, computación cuántica y los ámbitos de la seguridad y la defensa.

El alcance de las tecnologías duales se analizará en la sesión "Innovación en tecnologías duales: oportunidades empresariales gracias al potencial de los Centros Tecnológicos", organizada por la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), donde se destacarán tanto sus aplicaciones civiles como de defensa, mostrando el papel estratégico de estas tecnologías en distintos sectores.

Asimismo, la Universidad de La Laguna (ULL) profundizará en la innovación aplicada a la geotermia y el espacio, mostrando cómo la investigación universitaria puede transformarse en soluciones empresariales disruptivas, contribuyendo al desarrollo de sectores de alto valor tecnológico.

La biología sintética será abordada por el Gobierno de Navarra, mientras que los usos industriales del hidrógeno se analizarán desde una perspectiva práctica en el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, evidenciando las oportunidades de aplicación industrial y su potencial para la transición energética.

Por último, la innovación en agrotech en territorios extremos, organizada por el Gobierno de Canarias, presentará modelos de adopción y transferencia tecnológica que permiten escalar soluciones innovadoras en contextos desafiantes, demostrando cómo la innovación puede adaptarse a condiciones geográficas y climáticas complejas.