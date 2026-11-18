Droga y útiles intervenidos en una operación policial con tres detenidos en Ronda - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una asociación en el municipio malagueño de Ronda que albergaba en sus instalaciones un punto de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a tres personas que lo gestionaban por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

La asociación que, aparentemente promovía el consumo de droga entre sus socios dentro de las instalaciones a modo de "club coffee shop", habría sido utilizada para enmascarar la actividad ilícita que acogía el establecimiento, cuyo principal fin sería la comercialización de sustancias estupefacientes entre una amplia clientela, incluidos menores de edad, con fines lucrativos, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, practicada por agentes adscritos al Grupo Operativo Local de la Comisaría de Policía Nacional en Ronda, con la colaboración del Grupo de Atención al Ciudadano y Policía Científica, puso al descubierto una trama dedicada al tráfico de drogas.

Entre los arrestados figuraban los encargados y responsables del club. Las pesquisas se centraron en realizar un seguimiento discreto sobre un local ubicado a pie de calle, en el centro de la ciudad.

El establecimiento contaba con importantes medidas de seguridad, cámaras de vigilancia y una doble puerta de acceso para controlar a los visitantes. Los sospechosos llevarían a cabo la actividad ilícita de puertas para adentro.

Los agentes constataron cómo algunos clientes accedían al inmueble por un breve espacio de tiempo y, acto seguido, lo abandonaban provistos de dosis de drogas que adquirían en el interior; otros, en cambio, permanecían dentro por espacios temporales más prolongados, consumiendo in situ.

Así, continuando con las averiguaciones, los agentes identificaron a varios de los clientes que observaron salir del establecimiento y, tras una inspección de sus pertenencias, les intervinieron dosis de hachís y marihuana. La Policía Nacional confeccionaba varias actas de aprehensión de droga que acreditaba la actividad ilícita llevada a cabo dentro de la asociación bajo sospecha.

Con autorización de la autoridad judicial competente, en virtud a las pruebas recabadas, los investigadores practicaron la pertinente diligencia de entrada y registro en el local, incautando 470 gramos de hachís y otros 740 gramos de marihuana, distribuidos en varios envases y formatos.

También intervinieron 130 euros en efectivo, y útiles para la dosificación de la droga tales como una báscula, navajas de corte y recortes de plástico.

Durante el registro se practicó, además, una primera detención de uno de los responsables, a la que se sumó, posteriormente, la de otros dos compinches del anterior. Los arrestados tienen 25, 28 y 29 años.

En la presente investigación se contó con la colaboración de la Policía Local de Ronda. Las diligencias posibilitaron la clausura del establecimiento de modo preventivo y, consecuentemente, la desarticulación de un punto de menudeo de droga que había generado muchas molestias entre los vecinos del centro de la ciudad.