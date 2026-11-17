El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, reunido con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, con el objetivo de evaluar de forma conjunta la viabilidad de establecer una línea de ferry directa entre Ceuta y el puerto malagueño.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota, durante el encuentro, ambos responsables abordaron las "oportunidades estratégicas y operativas que supondría esta nueva ruta marítima para mejorar la conectividad y el tránsito de pasajeros y mercancías entre ambas orillas".

Como principal acuerdo de la sesión, ambas administraciones han acordado impulsar una ronda de consultas para determinar el interés real de las navieras y empresas del sector en la explotación de este servicio.

Con esta iniciativa, tanto la Consejería como la Autoridad Portuaria buscan "sentar las bases técnicas y comerciales necesarias que permitan atraer inversión privada y hacer realidad esta conexión directa".

Además, a la reunión del consejero y el presidente de la Autoridad Portuaria, asistieron el director de la Autoridad Portuaria de Málaga, José Moyano Retamero; el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio; la delegada territorial de Fomento en Málaga, María Rosa Morales; y la directora gerente de la Fundación MalagaPort, Pilar Fernández-Figares.