Tres detenidos y dos investigados por robos en explotaciones ganaderas de la provincia de Málaga

MÁLAGA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Antequera (Málaga) han culminado la denominada Operación 'Granja-25' con la detención de tres personas y la investigación de otras dos por su presunta implicación en robos en explotaciones ganaderas, así como delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

La operación se inició a raíz de ocho robos con fuerza en granjas porcinas de las localidades malagueñas de Campillos y Sierra de Yeguas, donde se sustrajeron animales y maquinaria industrial, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Los reconocimientos realizados en las explotaciones afectadas, permitieron obtener indicios suficientes para determinar que el vehículo utilizado era una furgoneta alquilada en una empresa de Sevilla. Los agentes tuvieron constancia de que los sospechosos devolvían los vehículos con restos de desinfectante ganadero y un fuerte olor a ganado porcino.

La investigación determinó que el grupo utilizaba una parcela sin escriturar como "guardería" para ocultar los animales y efectos sustraídos antes de su venta en el mercado negro.

En dos entradas y registros autorizados judicialmente se intervinieron 264 cabezas de porcino y 16 máquinas de uso industrial y ganadero, con un valor total de 36.000 euros. Asimismo, se aprehendieron 540 dosis de cocaína y 260 de heroína --con un peso de 260 y 65 gramos respectivamente--, una pistola de alarma y señales, un arma prohibida y 108 billetes falsos.

En el operativo han colaborado el Puesto de la Guardia Civil de Campillos, el Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Marchena y la Policía Local de dicho municipio. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Instancia e Instrucción de Antequera (Málaga) y Marchena (Sevilla).