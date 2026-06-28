Tres fallecidos al caer un vehículo por un barranco en la autovía A-7 en Málaga

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han fallecido en la madrugada de este domingo, sobre las 2,38 horas, en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de sus canales oficiales, se trata de un impacto entre dos vehículos que provocó que uno de ellos se cayera por un barranco.

Tal y como ha concretado la entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el barranco se sitúa próximo a la carretera cuando circulaba en sentido Almería en el kilómetro 979 en la salida del Cerrado Calderón.

En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Bomberos para liberar a los atrapados, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre, ha atendido en el lugar a una mujer de 64 años y ha evacuado a un hombre de 35 años herido al hospital Carlos Haya.