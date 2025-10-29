Tres heridos tras un choque frontal entre dos turismos en La Viñuela (Málaga)

Efectivos de los bomberos intervienen ras un accidente de tráfico en La Vieñuela - CPB

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este miércoles tras un choque frontal entre dos turismos en el municipio malagueño de La Viñuela, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) Málaga.

El accidente de tráfico ha tenido lugar en la A-356, en el kilómetro 39, en el término municipal de La Viñuela. Al parecer, se trata de un choque frontal entre dos turismos.

Los tres ocupantes, dos en un coche y uno en el otro, han salido por sus propios medios, aunque han sido atendidos y trasladados por los servicios sanitarios al centro de salud.

Hasta el lugar se ha desplazado, tras el aviso sobre las 14.50 horas, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, que se ha encargado de regular el tráfico hasta la llegada de la Guardia Civil y ha realizado labores de prevención y de retirada de uno de los vehículos que obstaculizaba la vía.