Tres 'startups' de Málaga TechPark, entre las 100 mejores proyectos de 2025 a nivel nacional

Archivo - Vista de la tecnópolis Málaga TechPark. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha publicado su listado anual con las 100 'startups' más destacadas del año 2025, un ranking que reúne proyectos innovadores ubicados en 43 parques científicos y tecnológicos de 15 comunidades autónomas. En esta edición, Málaga TechPark vuelve a estar presente con tres startups reconocidas: Cloud Olé, Innova IRV Microelectronics y Ubora Solar.

Desde Málaga TechPark han destacado en un comunicado que este reconocimiento refuerza el papel de la tecnópolis malagueña como uno de los principales nodos de innovación del país y pone de relieve la calidad del talento emprendedor que se desarrolla en su ecosistema.

Cloud y Olé es una 'startup' especializada en soluciones tecnológicas basadas en la nube, orientadas a optimizar procesos empresariales y mejorar la eficiencia operativa de organizaciones de distintos sectores, contribuyendo a la transformación digital del tejido productivo.

Innova IRV Microelectronics desarrolla tecnología avanzada en el ámbito de la microelectrónica, un sector estratégico para la industria tecnológica europea, con aplicaciones en ámbitos como la electrónica de altas prestaciones y los sistemas inteligentes.

Y Ubora Solar centra su actividad en el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la energía solar y la sostenibilidad, contribuyendo a la transición energética mediante tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

RANKING APTE

El listado de las 100 'startups' APTE 2025 refleja el liderazgo de las tecnologías digitales, seguidas de un peso creciente de sectores como la salud, la biotecnología, la sostenibilidad y la energía. Asimismo, el ranking incluye iniciativas relevantes en ámbitos como el industrial, aeronáutico, electrónico y de consultoría e ingeniería, lo que evidencia la diversidad y solidez del ecosistema innovador presente en los parques científicos y tecnológicos españoles.

En esta edición, tres de las 'startups' seleccionadas han surgido gracias al programa de ideación y aceleración Aptenisa, impulsado por APTE con el apoyo de Enisa, consolidando el impacto de esta iniciativa en la creación y crecimiento de empresas tecnológicas. Además, 42 de las 100 'startups' cuentan con al menos una mujer en un cargo directivo, un dato que refleja el avance hacia un ecosistema más diverso e inclusivo.

Con el objetivo de dar visibilidad a estas empresas, APTE ha habilitado un espacio específico en su web en el que se puede consultar información detallada sobre cada startup, incluyendo su sector de actividad, parque científico y tecnológico de ubicación, página web, rango de facturación anual, inversión captada, estado de inversión y año de creación.