Trevor Jones, Éric Demarsan, Borislav Slavov y Roque Baños, entre los invitados al décimo aniversario de MOSMA

Imagen de archivo de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura. - PROCULTURA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, tendrá lugar desde este viernes al domingo, 26 de octubre, en una edición en la que además de conciertos se podrá disfrutar de nuevo de encuentros con grandes compositores como Trevor Jones, Éric Demarsan, Borislav Slavov y Roque Baños, así como los ganadores de los XVI Premios Jerry Goldsmith.

MOSMA 2025 volverá a albergar los Premios Jerry Goldsmith y celebrará dos grandes conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga dedicados a la música del audiovisual con compositores y piezas que han hecho historia a lo largo de sus nueve ediciones anteriores.

Las entradas para estos conciertos están a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes e Internet a través de Uniticket (www.unientradas.es), han indicado en un comunicado.

Así, el 24 de octubre en el Teatro Echegaray (20.00 horas), los Premios Jerry Goldsmith vuelven a Málaga y a MOSMA. Los premios de la música para el medio audiovisual otorgados por Film Music Festival cumplen 16 años en una gala amenizada con música de cine --a cargo de Sergio de la Puente y Movie Score Málaga Assemblé-- y homenajes a compositores que nos han dejado en las últimas fechas como Mark Snow, Ryuichi Sakamoto y Vangelis. La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación en taquilla y online a través de Uniticket.

Los ganadores de los Jerry Goldsmith Awards abrirán los MOSMA Encuentros, el sábado 25 a las 10.00 horas en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, con acceso libre hasta completar el aforo. Allí, a las 11.00 horas, tendrá lugar la charla con el compositor búlgaro de música de videojuegos Borislav Slavov y a las 12.30 recibiremos de nuevo en MOSMA a Trevor Jones, conocido y premiado por sus composiciones para cine en 'El último mohicano', 'Cristal oscuro', 'Excálibur', 'Dentro del laberinto', 'Máximo riesgo' y 'Nothing Hill', entre otras.

La música en directo comenzará a sonar en MOSMA el sábado 25 en el Teatro Cervantes de Málaga (19.00 horas, precio único de las entradas 20 euros) con el Concierto Extraordinario MOSMA décimo Aniversario, con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada, dirigido por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell.

El festival cumple 10 años y lo celebra con compositores que forman ya parte de su familia. Este será el primero de los conciertos sinfónicos que miran al pasado, el presente y el futuro de la música para el medio audiovisual: el cine, la televisión y los videojuegos.

Este Concierto Extraordinario abarcará en sus 180 minutos de duración (con intermedio) un intenso programa con piezas fundamentales compuestas por Trevor Jones, Arturo Díez Boscovich, Oscar Senen, Rob Westwood y Borislav Slavov. Entre ellas, destaca el estreno mundial de la suite Dentro del Laberinto, compuesta por Jones y orquestada por Díez Boscovich.

Además, invitados de anteriores ediciones estarán presentes en este aniversario con un vídeo y un tema seleccionado por ellos. Este segmento del concierto incluye piezas de John Debney (La isla de las cabezas cortadas); Marc Shaiman (La familia Adams); Blake Neely (The Pacific); Robert Folk (Loca academia de policía); David Shire (Pelham 1, 2, 3); Gustavo Santaolalla (The Last of Us); y John Powell (Cómo entrenar a tu dragón 2).

También de Kenji Kawai (Avalon); Murray Gold (Doctor Who); Leo Birenberg & Zach Robinson (Cobra Kai Season V); Yasunori Mitsuda (Xenoblade Chronicles); Richard Band (Reanimator); Jeff Beal (Roma); Christopher Lennertz (Medal of Honor: European Assault); Mac Quayle (La gran Lillian Hall); Sherri Chung (Gremlins); Jeff Russo (Alien Earth - Estreno mundial); y Harold Faltermeyer (Top Gun - Nueva suite realizada por los Hermanos Ferrando).

El domingo 26 la jornada comenzará en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (11.00 horas, acceso libre hasta completar el aforo), con un encuentro con el compositor francés Éric Demarsan; para continuar a las 12.30 con el español Roque Baños.

Ya en la tarde del domingo en el Teatro Cervantes (19.00 horas, 20 euros precio único), tendrá lugar el Concierto 2. MOSMA décimo Aniversario, de nuevo con la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell. Incluirá piezas de Eric DeMarsan, Joan Martorell, Sergio de la Puente, Luc Suárez, Roque Baños y un homenaje a Lalo Schifrin.