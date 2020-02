El TSJA ordena repetir el juicio por la muerte de Lucía Garrido para dos acusados

Actualizado 20/02/2020 13:48:07 CET

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado repetir el juicio por la muerte de Lucia Garrido, la mujer hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, en el que fueron absueltos los cuatro acusados. Así, ha declarado la nulidad del veredicto y de la sentencia respecto a dos de los acusados y mantiene la absolución para los otros dos.

De esta manera, el alto tribunal andaluz ordena que se devuelvan las actuaciones a la Audiencia Provincial de Málaga para la celebración de un nuevo juicio con diferente Tribunal del Jurado y magistrado presidente, tras anular el veredicto y la sentencia absolutoria respecto al acusado como supuesto autor material y a la expareja de la víctima.

Una vez que sea designado el magistrado-presidente, tendrá que dictar un nuevo auto de hechos justiciables en el que no aparezcan los dos acusados --guardias civiles-- que fueron absueltos.

Esta decisión se toma después de detectar un defecto grave de forma, ya que en dos puntos del objeto del veredicto, el jurado no alcanzó las mayorías legales para declararlo probados o no probados, han precisado desde el TSJA. Así, se recuerda la doctrina inequívoca del Tribunal Supremo que indica que cuando se trata de hechos desfavorables, se precisan siete votos para declararlos probados y cinco para declararlos no probados.

