La Tuna de Magisterio de Málaga dona más de tres mil euros al Hospital Clínico tras ganar un certamen virtual

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Tuna de Magisterio de Málaga ha donado un total de 3.125 euros al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Se trata del premio obtenido tras ser los ganadores del primer certamen de tunas virtual promovido durante el confinamiento decretado para frenar la expansión del coronavirus.

"Estamos muy contentos de poder ayudar, colaborar y darle este premio al Hospital Clínico de Málaga", según han detallado a Europa Press desde la Tuna de Magisterio.

En este certamen han participado 20 agrupaciones de México, Portugal y España y unos 200 tunos aproximadamente. "El concurso ha sido curioso porque ha consistido en grabar una canción cada uno desde su casa y montar un vídeo", han afirmado, asegurando, en este sentido, que "para nosotros no ha sido un certamen más, sino un canto al cielo necesario en estos tiempos en los que debido al confinamiento, el mundo se ha detenido a nuestro alrededor. Pero no todo el mundo, no para siempre y desde luego, no toda la tuna".

También desde la Tuna de Magisterio han valorado y agradecido el apoyo, asegurando que sido a unas 25.000 personas a las que han llegado a través de las redes sociales.

"El evento ha tenido una repercusión en redes sociales de una magnitud considerable, ya que la fase de concurso se basaba precisamente en la difusión y el voto online de la gente", han explicado, añadiendo, además que "todo esto se ha debido al esfuerzo de las más de 200 personas participantes y de la organización, que ha tenido sede en Salamanca por la RATUS (Asociación de Antiguos Tunos de la Universidad de Salamanca)".

No es la única acción solidaria que realiza la Tuna de Magisterio, que ha logrado multitud de reconocimientos y premios, ya que, entre otros, cada 6 de enero, Día de Reyes, van al Hospital Materno Infantil para cantar a los niños y las familias, además de que también acuden a residencias, entre otros.