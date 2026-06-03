Turespaña licita la organización del Spain Travel Market Australia y Nueva Zelanda, que se celebra en Málaga

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MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la organización y desarrollo del Spain Travel Market (STM) 2026, dirigido a los mercados emisores de Australia y Nueva Zelanda.

El evento se celebrará en Málaga del 9 al 12 de noviembre de 2026 y reunirá alrededor de 40 compradores turísticos procedentes de ambos países con cerca de 45 representantes de empresas y destinos españoles, según recoge el anuncio publicado y que también ha sido remitido al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), según han indicado en un comunicado.

La licitación contempla la organización integral de las jornadas profesionales, así como la coordinación de actividades paralelas y el acompañamiento a los compradores internacionales durante los viajes de familiarización previstos antes y después del encuentro en distintos destinos españoles.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de licitación de 343.785,73 euros (IVA incluido), y establece un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas --hasta las 19,00 horas del 25 de junio de 2026--.

Con esta iniciativa, Turespaña busca "reforzar el posicionamiento de los destinos y productos turísticos españoles en mercados de larga distancia y favorecer nuevas oportunidades de negocio para el sector".

El Spain Travel Market forma parte de la estrategia del organismo para diversificar mercados emisores e impulsar destinos menos conocidos vinculados a experiencias sostenibles y singulares.

La cita de Málaga dará continuidad a las acciones promocionales celebradas por Turespaña en 2025 en ciudades como Melbourne, Sídney, Perth y Auckland, dirigidas al sector turístico de Oceanía.