Turismo Costa del Sol afianza su posicionamiento internacional en el segmento MICE con su participación en IMEX America

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en IMEX America 2025, celebrada en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas, considerada la feria más importante del turismo de reuniones e incentivos en Estados Unidos y una de las citas globales más influyentes del sector MICE.

El encuentro reunió a los principales profesionales, empresas y compradores internacionales especializados en turismo corporativo, generando un espacio clave para la cooperación y la creación de oportunidades de negocio, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La entidad malagueña acudió a esta edición con el objetivo de potenciar la comercialización de Málaga-Costa del Sol como destino MICE, reforzando su posicionamiento en los mercados internacionales y mostrando las novedades que consolidan su liderazgo en el turismo de reuniones y eventos.

La participación en IMEX America forma parte de la estrategia de diversificación y crecimiento sostenible que impulsa Turismo Costa del Sol para fortalecer segmentos de alto valor añadido y avanzar en la desestacionalización de la actividad turística.

Durante los días de esta feria, la delegación mantuvo una intensa agenda de encuentros con compradores, touroperadores, agencias especializadas y asociaciones profesionales del sector, presentando la oferta integral de infraestructuras, servicios y experiencias del destino.

Asimismo, se destacó el trabajo conjunto con los miembros asociados, cuyo papel resulta esencial para la promoción coordinada y la generación de sinergias público-privadas.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha incidido en que "nuestra presencia en IMEX America reafirma el liderazgo de la Costa del Sol en el segmento MICE y nos permite mostrar al mundo un destino que combina innovación, excelencia y sostenibilidad".

"Llevamos más de 25 años posicionando a Málaga como enclave corporativo de referencia, y hoy contamos con una oferta competitiva y versátil, capaz de responder a las nuevas exigencias del turismo profesional", ha agregado.

La participación de Turismo Costa del Sol en esta cita internacional también sirvió para presentar los avances del destino en materia de digitalización, sostenibilidad e innovación, tres ejes estratégicos que guían el desarrollo turístico de la provincia. Además, se subrayó el papel del turismo de reuniones e incentivos como motor de crecimiento económico, generador de empleo de calidad y herramienta clave para la internacionalización del territorio.

En este punto, ha añadido que "el turismo de reuniones e incentivos representa una oportunidad estratégica para diversificar nuestra economía turística y atraer visitantes durante todo el año".

"En IMEX America hemos reforzado alianzas y abierto nuevas vías de colaboración que contribuirán a consolidar el posicionamiento de la Costa del Sol como un destino competitivo, moderno y sostenible", ha agregado.

Así, Turismo Costa del Sol consolida su promoción internacional y el desarrollo de un modelo turístico basado en la innovación, la colaboración y la excelencia. La feria realizada en Las Vegas ha vuelto a situar al destino en el centro de la atención del turismo profesional mundial, consolidando su papel como uno de los enclaves europeos más atractivos para la organización de eventos internacionales.