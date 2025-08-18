Turismo Costa del Sol amplía sus acciones estratégicas para mejorar la conectividad del destino

Archivo - Aeropuerto en una imagen de archivo - TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) - La mejora de la conectividad aérea ha sido un eje importante en la estrategia de Turismo Costa del Sol durante los primeros seis meses de 2025, en coordinación con el grupo de trabajo formado por Turespaña, Aena junto con el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y Turismo y Planificación Costa del Sol.

Este equipo interinstitucional trabaja en la mejora de la conectividad aérea, y la entidad ha centrado esfuerzos en fortalecer las conexiones del destino con los principales mercados emisores, consolidando relaciones con aerolíneas, operadores y foros especializados en transporte aéreo y turístico, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Entre las acciones destacadas figura la participación activa en diferentes encuentros internacionales en los que se debatió la recuperación y expansión de rutas hacia Málaga.

En estos foros se establecieron contactos con aerolíneas y gestores aeroportuarios para incrementar la frecuencia de vuelos y captar nuevas conexiones que respondan a la creciente demanda hacia la Costa del Sol.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha incidido en que "la conectividad aérea es clave para la competitividad del destino. Por eso trabajamos mano a mano con aerolíneas y gestores aeroportuarios para ampliar rutas y frecuencias hacia la Costa del Sol".

Por otro lado, ha señalado que otro "hito destacado" ha sido la reapertura de la base de EasyJet en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, acto en el que Turismo Costa del Sol presentó las fortalezas del destino y su potencial para atraer tráfico de viajeros internacionales.

"Esta alianza con la aerolínea contribuye a mejorar la oferta de vuelos directos desde distintas ciudades de Europa, aspecto que refuerza el posicionamiento de la provincia como puerta de entrada para el turismo vacacional y de negocios", ha valorado.

Además, la entidad ha analizado datos de conectividad aérea y búsquedas en línea relacionadas con el destino. Este estudio ha permitido detectar nuevas oportunidades de promoción turística, identificar rutas con potencial de crecimiento y definir estrategias conjuntas con aerolíneas y turoperadores para atraer un mayor flujo de pasajeros.

Sobre este trabajo, Díaz ha señalado que "el análisis de datos y la colaboración entre los sectores público y privado nos permiten anticipar tendencias y asegurar que Málaga esté cada vez mejor conectada con los principales mercados internacionales".

El conjunto de estas acciones refleja el compromiso de Turismo Costa del Sol con la mejora continua de la conectividad, factor esencial para atraer visitantes y facilitar la movilidad de los viajeros.

La combinación de participación en foros especializados, colaboración con aerolíneas y análisis estratégico de datos ha sentado las bases para un incremento progresivo de rutas y frecuencias en los próximos meses.

Con estas iniciativas, la entidad busca garantizar que Málaga y la Costa del Sol siga siendo un destino accesible, atractivo y competitivo a nivel global, impulsando tanto el turismo vacacional como el de negocios y contribuyendo al crecimiento sostenido del sector en la provincia de Málaga.