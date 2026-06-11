Turismo Costa del Sol apoya el VI Memorial Carlos Gil, un torneo que une deporte y solidaridad en Málaga

Presentación del VIII Torneo de Golf AECC Benalmádena - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Turismo Costa del Sol ha participado en la presentación del VIII Torneo de Golf AECC Benalmádena, una iniciativa que volverá a combinar deporte y solidaridad en apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El torneo celebrará además el VI Memorial Carlos Gil, un reconocimiento a una de las figuras más destacadas en la promoción turística y deportiva de la Costa del Sol.

Durante la presentación, se ha puesto de manifiesto el peso que el segmento de golf mantiene dentro de la estrategia turística de la provincia. La Costa del Sol continúa consolidando su liderazgo internacional gracias a una oferta especializada que la sitúa como uno de los principales destinos de golf de Europa y uno de los referentes mundiales para la práctica de este deporte.

El director del área de negocio de Marketing, Ignacio Ruiz, ha destacado en la rueda de prensa que "el golf continúa siendo uno de los grandes pilares de nuestra oferta turística y un segmento estratégico que aporta valor, prestigio y oportunidades al destino".

Asimismo, ha señalado que "la fortaleza de la Costa del Golf es el resultado del trabajo desarrollado durante décadas por empresas, campos de golf y profesionales que han contribuido a construir una marca reconocida internacionalmente".

Actualmente, la Costa del Sol cuenta con más de 70 campos de golf, lo que representa cerca del 70% de toda la oferta andaluza y la convierte en la zona con mayor concentración de campos de golf de la Europa continental. Este segmento genera un impacto económico superior a los 1.400 millones de euros anuales y contribuye al mantenimiento de más de 17.700 puestos de trabajo en la provincia.

La sostenibilidad continúa siendo además uno de los elementos diferenciales de la Costa del Golf. Más de 500 hoyos se riegan mediante agua reciclada, reflejando el compromiso del sector con una gestión eficiente y responsable de los recursos hídricos.

Ruiz ha subrayado además que "el golf es uno de los mejores ejemplos de turismo desestacionalizador, ya que permite atraer visitantes durante todo el año". Además, ha añadido que "se trata de un perfil de viajero con elevado nivel de gasto, gran fidelidad al destino y una valoración media superior al nueve sobre diez de la experiencia que encuentra en la Costa del Sol".

La presentación del torneo ha estado marcada por el reconocimiento al trabajo desarrollado por la Asociación Española Contra el Cáncer y a la figura de Carlos Gil. Su trayectoria profesional estuvo estrechamente vinculada a la promoción de la Costa del Sol y al posicionamiento de la provincia como uno de los principales destinos de golf del mundo.

La celebración de esta séptima edición volverá a poner de manifiesto la capacidad del golf para generar actividad económica, empleo y notoriedad para la provincia. Al mismo tiempo, el torneo reforzará valores como la solidaridad, la colaboración y el compromiso de un sector que continúa desempeñando un papel esencial en el desarrollo turístico de la Costa del Sol.