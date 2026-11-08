Turismo Costa del Sol cifra en 185,6 millones las pérdidas por el cierre del AVE y estima 1.974 empleos afectados

Archivo - Los turistas disfrutan de las playas de Málaga en imagen de archivo. - TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La entidad pública Turismo y Planificación Costa del Sol ha estimado en 185,6 millones de euros la pérdida en el gasto turístico total a causa de la interrupción del servicio de Alta Velocidad (AVE) entre Madrid y Málaga tras el accidente ferroviario de Urda, que se saldó con 69 fallecidos. Según las proyecciones del organismo provincial, la paralización de la línea férrea conllevará además un impacto en el empleo de 1.974 puestos de trabajo destruidos o no generados.

Un informe preliminar consultado por Europa Press analiza los efectos del cierre temporal del trazado desde el día del descarrilamiento, el pasado 28 de octubre, hasta el próximo 13 de diciembre, periodo fijado para la estimación a la espera de una fecha definitiva de reapertura. El documento calcula la supresión de unas 4.650 plazas diarias de tren en el corredor Madrid-Málaga, lo que supone un saldo acumulado de 213.900 plazas perdidas a lo largo de esos 46 días.

En cuanto a la oferta alternativa, el análisis contrapone la conectividad aérea antes y después del siniestro. Durante las tres primeras semanas de octubre (del 1 al 27) se registró una media diaria de 1.253 asientos en los vuelos entre Madrid y Málaga, mientras que para el mes de noviembre se proyecta un incremento de la capacidad hasta las 2.110 plazas diarias ofertadas para absorber parte de la demanda.

Este incremento representa un promedio de 857 asientos aéreos adicionales al día. Considerando un periodo de 46 días de interrupción en el tráfico ferroviario antes de que la oferta aérea regrese a sus valores habituales, la capacidad adicional generada por las aerolíneas se cifra en 39.435 plazas.

El balance neto entre la supresión de 213.900 plazas de tren y el refuerzo aéreo de 39.435 asientos arroja un saldo negativo de 174.465 plazas disponibles en la conexión Madrid-Málaga durante el periodo analizado.

Sobre esta pérdida neta de capacidad, el documento calcula que el 80% corresponde a perfil turístico, lo que equivale a 139.572 visitantes menos para el destino. El 20% restante --unas 34.893 plazas- afecta a residentes en la provincia de Málaga que se desplazan por motivos laborales, familiares o de ocio.

De este modo, y en base a los parámetros del Observatorio Turístico y Efecto Multiplicador, el informe fija en 1.090,16 euros el gasto medio por visitante en la provincia de Málaga. Al multiplicar este desembolso por los 139.572 turistas que dejarán de llegar tras el desajuste entre la oferta de tren y avión, el impacto directo en la economía local se eleva a 152,2 millones de euros.

La estimación del gasto turístico total (directo, indirecto e inducido) detraído de la economía provincial se cifra en unos 185,6 millones de euros. Con estas consideraciones, el estudio calcula que el empleo perdido a causa del cierre ferroviario por el accidente de Urda afectará a unas 1.974 personas.