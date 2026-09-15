Turismo Costa del Sol se consolida en la feria IFTM Top Resa de París donde participa con un nuevo expositor

Stand de Turismo Costa del Sol en IFTM Top Resa 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol participa desde este martes y hasta el 17 de septiembre en IFTM Top Resa 2026, uno de los principales encuentros profesionales del turismo en Francia que reúne este año a más de 32.000 agentes, 1.650 marcas y 177 destinos durante sus tres jornadas de celebración en París. La feria tiene como objetivo reforzar la promoción de los municipios malagueños en el mercado francés y estrechar la relación con profesionales de la industria turística del país vecino.

En esta edición, la entidad de la Diputación de Málaga cuenta con un expositor propio en la feria que incorpora por primera vez su nueva imagen de marca y que funciona como espacio de encuentro, networking y generación de oportunidades de comercialización para el sector turístico de Málaga y la Costa del Sol.

Alrededor de 30 empresas, municipios y entidades acompañan a Turismo Costa del Sol en este escaparate, donde mantendrán una agenda de cerca de 20 reuniones profesionales con operadores, agencias y agentes del mercado francés.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de la cita para mantener una relación directa con el canal profesional francés y ha señalado que "la presencia conjunta del sector provincial permite reforzar el contacto con operadores y agencias y generar nuevas oportunidades de comercialización".

Asimismo, la agenda incluye un encuentro organizado por la Oficina Española de Turismo en el que se analizarán las tendencias del mercado francés, las previsiones para el próximo año y las acciones previstas para 2027, han precisado en una nota.

El espacio cuenta también con acciones promocionales, entre ellas degustaciones de productos de Málaga dirigidas a los profesionales que visiten el estand.

IFTM Top Resa 2026 reúne a profesionales de distintos ámbitos de la industria turística, entre ellos 'leisure', viajes de negocios, MICE y turismo de grupos.