Turismo Costa del Sol expande su actividad en turismo idiomático durante el primer semestre

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol en los primeros seis meses de 2025 ha desplegado una estrategia para posicionarse como destino líder en turismo idiomático.

A través de una agenda integral de acciones vinculadas al sector educativo y profesional, logró combinar acciones de sensibilización en colegios, actividades formativas, presentaciones para estudiantes internacionales y promoción directa en ferias y congresos especializados.

En primer lugar, impulsó una campaña de sensibilización en centros escolares de la provincia, con talleres que han movilizado a más de 1.500 alumnos y promovido una cultura de respeto, patrimonio y hospitalidad como parte de la experiencia idiomática.

De igual modo, han precisado en un comunicado que se han desarrollado presentaciones específicas dirigidas a estudiantes internacionales residentes en la Costa del Sol, con el objetivo de facilitar su integración cultural y mostrarles la variada oferta educativa, cultural y turística del destino.

En el ámbito profesional, la entidad participó activamente en eventos como la XIII edición del Foro Nacional de Escuelas de Español (Foncei), el II Congreso Meet Andalucía 2025 y la feria ICEF Madrid. En esta última, se mantuvieron más de 30 reuniones con operadores y profesionales del sector educativo, favoreciendo la creación de redes comerciales y nuevas oportunidades de colaboración.

Además, se llevó a cabo una agenda de workshops internacionales orientados a fortalecer vínculos con escuelas, agencias y operadores especializados en turismo idiomático.

Estas acciones se complementaron con programas de formación dirigidos a profesores de español para extranjeros, desarrollados en colaboración con la Escuela Internacional Cervantes, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y la competitividad del destino.

A su vez, la agenda incluyó otras iniciativas de promoción general y presstrips, integrando el segmento idiomático en una estrategia global para reforzar la imagen de la Costa del Sol como destino multicultural y educativo.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha explicado que "la formación desde edades tempranas y la sensibilización en colegios son pilares esenciales para fomentar un turismo idiomático sostenible".

"Establecer contacto directo con profesionales del sector educativo en eventos internacionales es clave para proyectar nuestra oferta idiomática al exterior", ha añadido.

Con estas actuaciones, Turismo Costa del Sol "consolida el turismo idiomático como un elemento estratégico de su modelo turístico, integrando educación, cultura y desarrollo económico".

"Las iniciativas realizadas durante el primer semestre de 2025 fortalecen el posicionamiento del destino como referente en la enseñanza del español, ofreciendo experiencias de inmersión lingüística de alto valor añadido en un entorno diverso, acogedor y culturalmente enriquecedor", ha valorado.