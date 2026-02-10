Turismo Costa del Sol impulsa contacto profesional y promoción orientada a segmento premium en países del Golfo Pérsico

La Costa del Sol impulsa su posicionamiento en los países del Golfo Pérsico con encuentros profesionales y acciones de 'networking' enfocadas al segmento Premium. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha dado continuidad a sus acciones propias en los países del Golfo Pérsico mediante una iniciativa promocional dirigida al segmento lujo, en la que han participado empresarios hoteleros y agencias receptivas del destino. Esta acción se ha enmarcado dentro de la estrategia internacional de la entidad para reforzar la presencia de Málaga-Costa del Sol en mercados de alto valor y consolidar su posicionamiento entre agencias especializadas en turismo premium.

La acción se ha desarrollado a través de un formato "de retiro y desconexión" en Emiratos Árabes Unidos, que ha reunido a diez agencias especializadas en el segmento lujo, así como mediante cenas 'networking' Experiencia Costa del Sol que han contado con la participación de entre diez y quince agencias especializadas en Riad y Bahréin.

Según detallan en un comunicado de prensa, estos encuentros han sido concebidos como espacios de relación directa entre profesionales, orientados a facilitar el conocimiento del destino y a generar oportunidades reales de colaboración comercial.

Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, señala que "este tipo de acciones nos permite establecer un contacto directo con agencias altamente especializadas y trasladar de forma cercana la propuesta de valor del destino en un mercado estratégico como los países del Golfo Pérsico". En este sentido, destaca la importancia de generar entornos profesionales que favorezcan el conocimiento mutuo y la creación de relaciones comerciales estables entre empresas.

La iniciativa ha contado además con seis plazas destinadas a miembros de Turismo Costa del Sol que han acompañado a la entidad en estas jornadas, lo que facilita la participación del tejido empresarial del destino en acciones de promoción internacional. De este modo, se busca fortalecer la colaboración público-privada y favorecer la generación de negocio bilateral entre las empresas turísticas de Málaga-Costa del Sol y las empresas emisoras de este mercado.

El objetivo principal de estas jornadas ha sido incrementar la visibilidad y el reconocimiento del destino en los países del Golfo, así como contribuir al aumento del número de llegadas con origen en este mercado.

Asimismo, la acción ha permitido reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol como un destino competitivo dentro del segmento lujo, alineado con las demandas de un viajero que valora la calidad de la experiencia, la exclusividad y la diversidad de la oferta.

González añade que "la continuidad de estas acciones responde a una estrategia sostenida en el tiempo, orientada a consolidar la presencia de la Costa del Sol en mercados internacionales de alto potencial y a generar oportunidades reales para las empresas del destino".

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol avanza en su estrategia de internacionalización y en su apuesta por acciones especializadas que contribuyen a fortalecer la proyección del destino y a impulsar su crecimiento en mercados prioritarios.