Turismo Costa del Sol impulsa su estrategia MICE con su participación en las principales ferias de este segmento

Turismo Costa del Sol ha participado en IBTM World, la feria mundial de turismo de reuniones e incentivos celebrada en Barcelona, formando parte del espacio de Turismo Andaluz. La cita, dirigida exclusivamente a profesionales del sector, constituye el principal punto de encuentro anual entre proveedores y compradores internacionales y se desarrolla mediante un sistema de agenda de citas preestablecidas que permite optimizar resultados comerciales y oportunidades de negocio.

Así lo han informado en un comunicado, en el que destacan que la presencia en IBTM World se enmarca en la estrategia de promoción internacional del destino para fortalecer el posicionamiento de la Costa del Sol en el ámbito del turismo MICE y en la captación de eventos corporativos, reuniones e incentivos.

Durante su participación, Turismo Costa del Sol mantuvo reuniones con agencias especializadas y organizadores profesionales de eventos con el fin de presentar las novedades del destino y reforzar el conocimiento de su oferta especializada.

El encuentro brindó una oportunidad clave para estrechar relaciones comerciales con nuevos compradores y para reforzar la conexión con mercados que muestran creciente interés por destinos versátiles y con infraestructuras de alto nivel.

La participación permitió poner en valor la calidad y diversidad de la oferta MICE de la Costa del Sol, así como la importancia de la colaboración público-privada en la consolidación de la provincia como referente internacional en la organización de eventos corporativos.

"Estar presentes en IBTM World es fundamental para mantener el liderazgo competitivo del destino y garantizar la visibilidad de nuestra propuesta MICE ante los principales prescriptores internacionales", señaló Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

Asimismo, ha subrayado la importancia de participar en este tipo de encuentros estratégicos para impulsar la captación de eventos que contribuyan a la desestacionalización y a la generación de impacto económico.

Díaz ha destacado también el valor añadido de presentar la Costa del Sol como un destino moderno, accesible y especializado, preparado para responder a las nuevas tendencias del sector.

"Nuestra prioridad es ofrecer soluciones flexibles y experiencias de calidad que posicionen a la Costa del Sol como primera opción para la celebración de reuniones y viajes de incentivo a nivel internacional", añadió.

La participación en la feria permitió reforzar la comunicación con los miembros asociados y con representantes del sector que forman parte del ecosistema profesional del turismo de reuniones.

Estas acciones forman parte de una estrategia global destinada a incrementar la competitividad, diversificar mercados y promover el potencial de la Costa del Sol como un destino excelente durante todo el año.