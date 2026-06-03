Turismo Costa del Sol intensifica su promoción en Norteamérica durante las Jornadas de Comercialización de Turespaña en Montreal - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las jornadas de comercialización organizadas por Turespaña en Montreal, Canadá, una acción profesional dirigida a reforzar la promoción del destino en el mercado norteamericano.

El encuentro reunió a agentes y turoperadores especializados procedentes de distintos mercados de Estados Unidos y Canadá interesados en la comercialización de destinos turísticos españoles, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Durante las jornadas, Turismo Costa del Sol mantuvo un total de 45 reuniones profesionales con agencias y turoperadores seleccionados por las Oficinas Españolas de Turismo de Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago y Toronto. La participación permitió presentar la oferta turística de la provincia de Málaga y reforzar el contacto directo con profesionales estratégicos de ambos mercados.

El encuentro reunió a un total de 150 profesionales asistentes y contó con intensas jornadas de networking y reuniones comerciales. Las sesiones permitieron intercambiar información sobre tendencias de viaje, evolución de la demanda y nuevas oportunidades de promoción para destinos del sur de España.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha afirmado que "la participación en las jornadas de comercialización de Turespaña ha permitido reforzar la visibilidad de la Costa del Sol entre agentes y turoperadores norteamericanos especializados".

Asimismo, ha señalado que "el interés mostrado por los profesionales asistentes confirmó el posicionamiento creciente del destino tanto en Estados Unidos como en Canadá".

Durante el evento se constató una clara tendencia del mercado estadounidense y canadiense hacia los viajes al sur de España, consolidando a la Costa del Sol como un destino cada vez más presente y reconocido en ambos mercados. Los profesionales participantes mostraron especial interés por propuestas vinculadas a cultura, gastronomía, golf, experiencias premium y estancias de mayor duración.

Díaz también ha señalado que "el mercado norteamericano continúa evolucionando hacia una demanda más diversificada y experiencial" y ha añadido que "la Costa del Sol cuenta con una oferta capaz de responder a viajeros que buscan experiencias culturales, clima, conectividad y propuestas de calidad durante todo el año".

Las jornadas desarrolladas en Montreal permitieron además fortalecer las relaciones con intermediarios turísticos y ampliar el conocimiento sobre la oferta global de la provincia de Málaga. El formato profesional del encuentro favoreció la generación de nuevos contactos comerciales y oportunidades de colaboración futura con agencias y operadores internacionales.

La participación de Turismo Costa del Sol en esta acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción internacional orientada a consolidar la presencia del destino en mercados de largo radio y segmentos de alto valor añadido.

Por último, han señalado que a través de este tipo de iniciativas, la entidad "busca reforzar la comercialización de la provincia y favorecer la captación de viajeros internacionales con elevado impacto económico".