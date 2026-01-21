Turismo Costa del Sol invierte este año 1,8 millones en acciones para atraer al mercado nacional, un 20% más que en 2025

Turismo Costa del Sol llega a Madrid con un gran despliegue y con un importante esfuerzo inversor que ronda los 400.000 euros. Se prevén medio centenar de reuniones profesionales. - TURISMO COSTA DEL SOL

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol invierte este año 2026 un total de 1,8 millones de euros en acciones para promocionar el mercado nacional. Una inversión que supone un 20% más que la del año anterior.

Así lo ha manifestado en Madrid el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz en la primera jornada de Fitur, una de las citas profesionales más importantes del año para la industria turística.

Según ha manifestado el responsable de la entidad "se trata de una feria a la que venimos con el objetivo de recuperar el mercado nacional, que en los últimos dos años ha perdido siete puntos. Pasando del 44 al 37% de la cuota de mercado".

Durante 2025 se estima que llegaron a la provincia de Málaga un total 5.505.000 turistas nacionales, lo que implica un descenso de un 5,1% con respecto a 2024. En cuanto a impacto económico, el turista nacional generó 6.369 millones de euros en la Costa del Sol. Eso representa un 1,3% menos que en 2024.

"Pero es verdad que tenemos indicios muy positivos: la altísima satisfacción que nos muestran cuando nos visitan", ha indicado el director gerente de Turismo Costa del Sol. El 44,2% declara sentirse muy satisfecho con sus vacaciones en el destino y un 55% dice estar satisfecho. Sólo un 0,3% declaró un grado de satisfacción esperado y un 0,5% dijo sentirse insatisfecho o muy insatisfecho.

También son positivas las cifras de búsquedas al destino y las previsiones de plazas aéreas para los próximos cuatro meses. Así, se han producido un total de 6.983.716 búsquedas, lo que supone un 34,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la oferta de plazas aéreas hacia la Costa del Sol desde los diferentes destinos nacionales, se ofertarán un total de 749.757 asientos, lo que implica un +0,64% respecto al mismo período del año anterior.

EN FITUR

"Con esta radiografía acudimos a Fitur para recuperar nuestras cifras del mercado nacional, y con acciones enfocadas a seguir atrayendo un turismo de mayor calidad, que tenga una estancia mayor y que gaste más", ha declarado Antonio Diaz.

La entidad llega a Madrid con un gran despliegue y con un importante esfuerzo inversor que ronda los 400.000 euros. La Costa del Sol está presente en el pabellón de Andalucía junto a unas 200 empresas. Se espera la presencia de en torno a 600 profesionales, unos 60 ayuntamientos, y también se ha previsto en torno a medio centenar de reuniones profesionales.

Según ha indicado Díaz "nuestra estrategia para 2026 reafirma nuestro compromiso con el mercado nacional". Así, se llevarán a cabo cerca de 30 acciones promocionales a nivel nacional, incluyendo participación en ferias como Sevatur, Navartur, Expovacaciones, Tierra Adentro o B-Travel, Intur así como jornadas comerciales y acciones puerta a puerta.

Todo ello para mostrar que la Costa del Sol es un destino prioritario para los españoles invirtiendo en iniciativas que "nos permitan mantener nuestra cuota de mercado", ha señalado Díaz.

Uno de los objetivos clave será mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol más allá del turismo de sol y playa.

Asi, las acciones promocionales se centrarán en segmentos estratégicos como el turismo de interior, golf, y experiencias culturales, esenciales para combatir la estacionalidad del destino.

Entre estas iniciativas, destacan campañas digitales, televisivas y de inspiración, así como viajes de familiarización para agentes de viajes y operadores.