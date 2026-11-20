Turismo Costa del Sol muestra el Caminito del Rey a medio centenar de participantes de un congreso tecnológico internacional - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado una visita al Caminito del Rey para un grupo de 45 ponentes internacionales participantes en The Yay Yay Conference, un encuentro tecnológico que se celebra esta semana en el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga).

La iniciativa ha permitido mostrar a profesionales procedentes de diferentes países uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Málaga, según han señalado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La actividad se ha desarrollado con motivo del comienzo del congreso, que reunió a 75 ponentes y 600 asistentes internacionales, con representación de países como China, Estados Unidos, Canadá y Alemania, entre otros. El encuentro ha situado a Torremolinos como punto de reunión de profesionales del ámbito tecnológico.

La visita ha ofrecido a los participantes la oportunidad de conocer una faceta diferente de la Costa del Sol, vinculada al paisaje, la naturaleza y las experiencias que pueden disfrutarse en el interior de la provincia.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la importancia de aprovechar la celebración de encuentros internacionales para mostrar la diversidad del destino.

"Cuando recibimos a profesionales de distintos países, tenemos una oportunidad para enseñarles que la Costa del Sol ofrece mucho más que sus playas. Queremos que descubran también la riqueza natural y paisajística de nuestra provincia y que puedan llevarse una experiencia que los anime a regresar", ha señalado.

Durante el recorrido por el Caminito del Rey, los participantes han mostrado una gran impresión ante la riqueza del paisaje y el entorno natural, descubriendo un recurso turístico que permite complementar la oferta del litoral con experiencias vinculadas al turismo activo y de naturaleza.

La actividad ha permitido acercar el interior de Málaga a un grupo de profesionales que se encontraba en la provincia por motivos laborales, ampliando su conocimiento del destino más allá de los espacios en los que se desarrolla el congreso.

En este sentido, la celebración de The Yay Yay Conference representa una oportunidad para conectar el turismo de reuniones y eventos con otros segmentos turísticos. La organización de actividades complementarias permite enriquecer la experiencia de los asistentes y dar visibilidad a recursos que pueden despertar su interés para futuras visitas.

González ha subrayado el valor de este tipo de iniciativas para proyectar una imagen más completa de la Costa del Sol. "El turismo de congresos nos permite atraer a profesionales internacionales que, durante su estancia, pueden descubrir experiencias que quizá no conocían. Mostrarles lugares como el Caminito del Rey contribuye a ampliar la percepción que tienen de nuestro destino y a poner en valor el potencial turístico del interior de la provincia", ha explicado.

La visita también ha puesto de manifiesto las posibilidades de combinar la asistencia a congresos con actividades de ocio y naturaleza, una propuesta que puede resultar especialmente atractiva para organizadores de eventos interesados en ofrecer experiencias complementarias a sus participantes.