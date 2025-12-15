Turismo Costa del Sol potencia su liderazgo como destino de golf con la celebración del Costa del Sol Master Madrid

Turismo Costa del Sol ha participado en la entrega de premios del Costa del Sol Master Madrid, un torneo que, tras la celebración de fases eliminatorias en ocho campos y tres competiciones diferentes, ha culimando en la Costa del Sol. - TURISMO COSTA DEL SOL

Turismo Costa del Sol ha participado en la entrega de premios del Costa del Sol Master Madrid, un torneo que, tras la celebración de fases eliminatorias en ocho campos y tres competiciones diferentes, ha tenido su culminación en la Costa del Sol, concretamente en el campo de golf de Río Real.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido la invitación a un evento que ha reunido a jugadores y profesionales en torno a una experiencia vinculada al golf y al destino.

Durante su intervención, González ha señalado que "para la Costa del Sol es un auténtico honor participar en proyectos como este, que contribuyen a convertirnos en un referente turístico también en el segmento del golf". Ha subrayado además que este tipo de iniciativas ponen de manifiesto la fortaleza del destino y su capacidad para ofrecer experiencias de calidad en un entorno preparado para acoger competiciones de esta naturaleza.

La consejera delegada ha destacado igualmente la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y entidades implicadas en la promoción del golf, un segmento que genera importantes beneficios para la provincia. "Una vez más, el esfuerzo coordinado de diferentes instituciones ha puesto de manifiesto que la Costa del Sol está sobradamente preparada para acoger este tipo de eventos", ha afirmado González, quien ha recordado que la provincia cuenta con más de 70 campos de golf, lo que la convierte en el destino europeo continental con mayor concentración de instalaciones.

El programa del Costa del Sol Master Madrid se ha desarrollado entre los días 12 y 14 de diciembre, con la llegada de los participantes a la provincia y diversas actividades previas a la competición. El viernes se han realizado los traslados y recepciones oficiales, mientras que el sábado ha tenido lugar una jornada de entrenamiento en el campo de Río Real. El domingo se ha celebrado la jornada final del torneo, con las salidas a tiro, un cóctel en la casa club y la ceremonia de entrega de premios, antes del traslado de regreso de los participantes.

González ha puesto de manifiesto que el golf es un producto turístico clave para la Costa del Sol y un factor fundamental en la desestacionalización, ya que su temporada alta no coincide con la del turismo general. "El golf tiene aún un gran potencial de crecimiento y reporta importantes beneficios para la Costa del Sol, con clientes de alto nivel adquisitivo que generan riqueza y dinamizan otros segmentos complementarios", ha señalado la consejera delegada.

En paralelo a la celebración de este torneo, Turismo Costa del Sol ha desarrollado otras acciones promocionales vinculadas al segmento del golf, como la organización de un 'fam trip' de turoperadores especializados procedentes de Reino Unido, Holanda y Estados Unidos, con motivo del Open femenino de Golf Andalucía Costa del Sol celebrado en Guadalhorce. Esta acción ha incluido la participación en el ProAm, la asistencia al primer día del torneo y distintos encuentros con empresas colaboradoras del sector, reforzando la estrategia de promoción del destino en el ámbito del golf.