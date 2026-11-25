Turismo Costa del Sol presenta en Madrid y Barcelona su nueva identidad de marca a profesionales de medios y creadores de contenido - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado su nueva identidad de marca ante medios de comunicación y creadores de contenido de Madrid y Barcelona en dos encuentros exclusivos.

La iniciativa, que ya fue presentada en Málaga con anterioridad, se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de la creación de la primera empresa dedicada a la promoción turística internacional de la provincia de Málaga y supone un nuevo paso en la evolución de la imagen del destino.

Tras su presentación institucional en mayo ante representantes del sector turístico, ayuntamientos y entidades de la provincia, Turismo Costa del Sol ha trasladado ahora su renovada propuesta visual a dos de los principales núcleos de comunicación del país, con el objetivo de reforzar la notoriedad de la marca y dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado "el significado de esta renovación en un año especialmente simbólico para la entidad". "Cumplimos 50 años llevando la provincia de Málaga y su Costa del Sol al mundo y lo hacemos mirando al futuro", ha señalado.

La nueva identidad apuesta por una estética contemporánea, una propuesta gráfica innovadora y una paleta cromática dinámica que busca reflejar la evolución del destino y su capacidad para ofrecer experiencias más allá del tradicional turismo de sol y playa.

En este sentido, Díaz ha subrayado que la nueva imagen representa "un destino diverso, innovador y capaz de ofrecer una experiencia completa durante todo el año" y pone en valor segmentos como la cultura, la gastronomía, el golf, la naturaleza, el turismo activo y el turismo de reuniones y congresos.

Los encuentros de Madrid y Barcelona han permitido acercar esta nueva identidad a los asistentes mediante una propuesta participativa que ha combinado creatividad, gastronomía y cultura.

Entre las actividades organizadas ha destacado un taller de coctelería inspirado en los sabores y productos malagueños, junto a una experiencia de light painting, técnica fotográfica que permite crear composiciones mediante la luz, tomando como inspiración el universo artístico de Pablo Picasso.

La renovación responde también a la transformación experimentada por la Costa del Sol durante las últimas décadas, en las que ha ampliado y diversificado su oferta turística para atraer a diferentes perfiles de visitantes y consolidar su competitividad internacional.

La nueva propuesta visual integra las distintas submarcas vinculadas a la promoción turística provincial y está diseñada para adaptarse a los actuales canales de comunicación, especialmente los digitales. Su implantación se realizará progresivamente en las acciones promocionales de la entidad.

De igual modo, la sostenibilidad constituye otro de los pilares de esta nueva etapa. Turismo Costa del Sol continúa impulsando iniciativas relacionadas con la reforestación, la recuperación de fondos marinos, la gestión eficiente del agua y el desarrollo de rutas turísticas sostenibles.

Entre las herramientas dirigidas al visitante destaca la calculadora de emisiones de CO2 disponible en el portal oficial de Visita Costa del Sol, que permite conocer y compensar la huella de carbono asociada a la estancia mediante la participación en proyectos de reforestación.

Por último, han valorado que, con esta renovación, Turismo Costa del Sol "celebra cinco décadas de promoción internacional y refuerza su apuesta por un destino innovador, sostenible y competitivo, capaz de seguir evolucionando sin perder su identidad y de ofrecer experiencias turísticas durante los doce meses del año".