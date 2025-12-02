Turismo Costa del Sol promociona su oferta en Castilla y León en unas Jornadas Profesionales y en la feria Intur

Turismo Costa del Sol promociona su oferta en Castilla y León con su participación en unas Jornadas Profesionales y en la Feria INTUR en Valladolid - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las Jornadas Profesionales "Andalucía en Castilla y León", organizadas por Turismo Andaluz y celebradas en Salamanca y Valladolid. La acción ha permitido mantener el contacto con un mercado que, aun sin conexiones directas, ha demostrado una fidelidad sostenida hacia el destino y un alto interés por los segmentos vacacional y cultural.

Durante los encuentros, se ha trasladado a los agentes de viajes la actualización de la oferta turística y la disposición de la entidad para actuar como enlace con el tejido empresarial de la provincia de Málaga. En esta edición, han acompañado la promoción los ayuntamientos de Antequera y Torremolinos, Best Hotels, Opentours, Hotel Elba Estepona, Newtourvis y Hoteles Santos.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que las jornadas "han permitido recordar a los profesionales de Castilla y León los valores que identifican al destino y la diversidad de su oferta, que sigue siendo muy apreciada en este mercado". Asimismo, ha subrayado que la participación coordinada de entidades públicas y empresas "ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo conjunto para seguir atendiendo a un público que mantiene un vínculo estable con la Costa del Sol".

Paralelamente a estas jornadas, Turismo Costa del Sol ha estado presente en la Feria Intur Valladolid. La entidad ha participado en Intur Negocios, la jornada profesional previa a la apertura al público, donde se han mantenido reuniones con operadores y representantes del sector turístico.

Además, ha intervenido en la mesa de expertos organizada por Escapada Rural en el marco del Observatorio del Turismo Rural 2026, donde se ha compartido la visión del destino en torno a cuestiones como el valor del turismo rural frente a otros tipos de viaje, la desestacionalización y dispersión de la demanda, la modernización del sector y el papel de las experiencias locales como elemento de atractivo.

Díaz ha indicado que esta participación "ha ofrecido un espacio útil para analizar tendencias que influyen en la planificación turística y que contribuyen a diversificar la oferta del destino". A su vez, ha añadido que la presencia en Intur "facilita el contacto tanto con profesionales como con visitantes, permitiendo trasladar una imagen actualizada de la Costa del Sol en un mercado que valora la calidad y la variedad de experiencias".

Asimismo, durante Intur Viajeros, Turismo Costa del Sol ha atendido consultas dentro del estand de Andalucía con el apoyo de los ayuntamientos de Antequera, Periana y Manilva, APTA y la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Oriental-Axarquía. Esta labor ha contribuido a reforzar la visibilidad del destino y a mostrar la amplitud de recursos que ofrece la provincia para distintos perfiles de viajero.