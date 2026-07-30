Turismo Costa del Sol promociona la oferta cultural del destino en el Foro Flamenco y Cultura 2026

Turismo Costa del Sol en el Foro Flamenco y Cultura 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el Foro Flamenco y Cultura 2026, celebrado en Almería, con el objetivo de dar a conocer la oferta cultural del destino ante profesionales especializados de algunos de los principales mercados internacionales.

La cita ha reunido a empresas del sector y compradores de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y el Pacífico Asiático en un formato que ha combinado el análisis de las tendencias del turismo cultural con encuentros profesionales orientados a generar nuevas oportunidades de negocio.

El programa del foro se ha estructurado en dos grandes bloques. Por un lado, un espacio de diálogo en el que expertos y profesionales han abordado diferentes estrategias vinculadas al segmento cultural y al flamenco como elementos diferenciadores de la oferta turística.

Por otro, un encuentro profesional con mesas de trabajo adaptadas a las necesidades de los participantes, favoreciendo el contacto directo entre destinos, empresas y compradores especializados.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "el turismo cultural es uno de los segmentos que mejor contribuye a diversificar la oferta de la Costa del Sol y a atraer viajeros interesados en experiencias auténticas y de calidad".

"Participar en este tipo de encuentros nos permite presentar nuestro destino ante profesionales muy especializados y establecer relaciones que pueden traducirse en nuevas oportunidades de comercialización", ha añadido Díaz a través de un comunicado.

La participación en este foro ha permitido mostrar la riqueza patrimonial, artística y cultural de la Costa del Sol en un contexto profesional centrado en uno de los productos turísticos con mayor capacidad para diferenciar los destinos.

El carácter especializado de la acción ha favorecido un contacto directo con empresas y operadores vinculados al turismo cultural, un segmento que busca propuestas cada vez más vinculadas a la identidad, las tradiciones y el patrimonio de los destinos.

En este sentido, el flamenco ha ocupado un lugar destacado como uno de los principales exponentes culturales de Andalucía y como elemento de atracción para visitantes internacionales.

Según ha explicado Díaz, "la cultura constituye un importante factor de motivación para un número creciente de viajeros. La Costa del Sol cuenta con una oferta muy diversa que combina patrimonio, museos, festivales, gastronomía y manifestaciones culturales capaces de enriquecer la experiencia de quienes nos visitan".

Turismo Costa del Sol ha aprovechado el encuentro para seguir acercando la propuesta cultural del destino a profesionales con capacidad de prescripción y comercialización en sus respectivos mercados.