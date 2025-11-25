Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con deporte y solidaridad en la Media Maratón Holiday World Benalmádena

Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con deporte y solidaridad en una nueva y exitosa edición de la Media Maratón Holiday World Benalmádena - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol avanza en la promoción del turismo deportivo, y recientemente lo ha hecho con su apoyo a la décima edición de la Media Maratón Holiday World Benalmádena que se celebró este domingo en la ciudad costera malagueña en un ambiente festivo y participativo, que la consolidó como una de las citas solidarias más destacadas del calendario deportivo provincial.

La prueba tuvo lugar en las distancias 21K, 10K y 5K, y congregó a corredores y familias que quisieron sumarse a la iniciativa en apoyo al Programa Terapéutico Educativo de Proyecto Hombre Málaga.

Turismo Costa del Sol participó como patrocinador del evento junto a Fundación 'la Caixa', La Alzambra de La Viñuela y Trops, en una acción que reafirma su compromiso con el deporte y la promoción de valores sociales ligados a la actividad física. La organización destacó la excelente respuesta obtenida tras cerrar la fase de inscripciones con antelación debido al elevado volumen de solicitudes recibidas.

La salida y la meta volvieron a situarse en la Rotonda de los Elefantes, desde la que los corredores recorrieron puntos emblemáticos de Benalmádena como la Avenida del Sol, el paseo marítimo, el Castillo Bil Bil y Puerto Marina. Más de 15 puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido acompañaron a los participantes durante toda la jornada, con la colaboración de asociaciones y empresas locales.

La edición del décimo aniversario introdujo como novedad la entrega de premios en metálico para los ganadores absolutos masculino y femenino de la prueba de 21K, gracias al apoyo de Fundación 'la Caixa', con dotaciones de 400, 250 y 100 euros. Tras la carrera, corredores, familiares y público disfrutaron de una gran fiesta post-meta en Holiday World Beach Club, con música en directo, actividades infantiles y una paella popular abierta a todos los asistentes.

"Esta carrera es un ejemplo extraordinario de cómo el deporte puede convertirse en motor social y en herramienta para promover valores compartidos y solidarios", ha destacado Antonio Díaz, director Gerente de Turismo Costa del Sol. El responsable ha subrayado el orgullo que representa para el destino apoyar un evento que une actividad física, comunidad y compromiso social.

Díaz ha recalcado también el papel dinamizador de este tipo de acciones, al señalar que "eventos como esta media maratón contribuyen a generar impacto económico y a proyectar la imagen de la Costa del Sol como un territorio activo y saludable, capaz de acoger grandes convocatorias deportivas durante todo el año", ha añadido.

Todo lo recaudado se ha destinado íntegramente a la labor de Proyecto Hombre Málaga, que desde 1985 acompaña a personas con problemas de adicción y a sus familias. La organización ha agradecido el apoyo de voluntarios, patrocinadores, colaboradores y público en una jornada marcada por la convivencia y el espíritu solidario.