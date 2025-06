La Costa del Sol recibe a referentes globales de J On The Beach en un exclusivo 'fam trip'

Los ponentes internacionales del congreso J On The Beach disfrutaron de una visita al Caminito del Rey. - TURISMO COSTA DEL SOL

La acción permite mostrar a expertos en 'big data' y tecnologías emergentes la riqueza turística, cultural y gastronómica de Málaga

MÁLAGA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado un viaje de familiarización ('fam trip') exclusivo dirigido a un grupo de ponentes internacionales del congreso J On The Beach, que tuvo lugar los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025 en el centro cultural La Térmica de la Diputación Málaga. Esta acción se ha enmarcado en el Plan de Acción 2025, que contempla iniciativas dirigidas a consolidar a la provincia como un destino competitivo, sostenible y preparado para acoger eventos de alto nivel.

J On The Beach es un congreso de carácter internacional y puramente técnico, que se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia para perfiles profesionales del ámbito de la tecnología, en particular desarrolladores, científicos de datos y especialistas DevOps.

Durante el evento, los participantes (responsables de impartir las ponencias y talleres) compartieron conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias en tecnologías 'big data', abordando temáticas que abarcan desde la recopilación y el procesamiento de flujos de datos, hasta arquitecturas escalables, aprendizaje automático, microservicios, inteligencia artificial y sistemas de contenedores.

Conscientes del valor estratégico de este perfil profesional, desde Turismo Costa del Sol se diseñó una propuesta de valor diferencial a través de un programa de actividades complementarias orientado a mostrar el potencial del destino no solo desde el punto de vista profesional, sino también cultural, natural y gastronómico.

El objetivo fue vincular la innovación con el atractivo del territorio, creando una experiencia integral que reforzara la percepción positiva de la provincia entre este público altamente cualificado y prescriptor.

En ese sentido, se organizó una visita al Caminito del Rey, uno de los enclaves turísticos más emblemáticos de la provincia de Málaga. Este recorrido, conocido internacionalmente por su espectacular trazado y su ubicación entre desfiladeros, representa un símbolo del turismo activo, sostenible y de naturaleza que caracteriza a la Costa del Sol.

La experiencia permitió a los asistentes disfrutar del entorno natural, descubrir parte del patrimonio paisajístico de la región y conectar con la identidad del territorio desde una perspectiva diferente a la profesional. Además, el programa incluyó un almuerzo en un restaurante típico malagueño, en el que los participantes pudieron degustar algunos de los platos más representativos de la gastronomía local.

Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, ha dicho: "Acciones como este Fam Trip nos han permitido acercar la oferta turística de Málaga a perfiles profesionales de alto valor, que actúan como prescriptores internacionales y contribuyen a posicionar a la Costa del Sol como un destino de referencia para el turismo de congresos, la innovación y la tecnología".

Y ha añadido: "Estos encuentros son una oportunidad única para mostrar a referentes globales en tecnología todo lo que Málaga puede ofrecer más allá del entorno profesional: un destino atractivo, acogedor y con identidad propia".

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol continúa trabajando en la promoción internacional de la provincia, apostando por la conexión entre sectores estratégicos como el turismo, la innovación y la tecnología, y generando nuevas oportunidades de posicionamiento en mercados de alto valor añadido.