Turismo Costa del Sol refuerza su apuesta por la gastronomía con el apoyo a la primera Wine Challenge en Ronda (Málaga)

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga ha desarrollado un original escape room enológico en el que han participado cinco bodegas

RONDA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Convento de Santo Domingo de Ronda (Málaga) ha acogido este pasado domingo el pistoletazo de salida de la primera edición de Wine Challenge que se ha celebrado con motivo del Día Mundial del Enoturismo. Este original escape room enológico ha sido promovido por La Ruta del Vino de Ronda y Málaga, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y la colaboración del Ayuntamiento de Ronda.

Durante la jornada los participantes en la iniciativa, un total de 50 personas, partieron del Convento de Santo Domingo de Ronda y tuvieron que superar con éxito las diferentes pruebas que se les planteó y que implicó la visita a un total de cinco bodegas. A través de catas de vinos y otras actividades relacionadas con la enología, obtuvieron pistas compitiendo por resolver el misterio final en un único gran desafío conjunto de vuelta al convento.

"Esta primera edición de Wine Challenge ha supuesto una oportunidad magnífica para mostrar la gran diversidad y calidad de los vinos malagueños. Málaga cuenta con una riqueza vitivinícola única, con vinos de distintos estilos que reflejan la historia, el clima y el trabajo de nuestras bodegas", ha manfiestado José María Losantos, presidente de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga.

"Creemos que este tipo de iniciativas son esenciales para dar visibilidad al territorio, impulsar el enoturismo y reforzar el reconocimiento que nuestros vinos merecen dentro y fuera de España. Queremos que el público descubra que detrás de cada vino malagueño hay pasión, innovación y un patrimonio que debemos poner en valor", ha añadido, a la vez que ha precisado que la Wine Challenge nace con vocación de continuidad, con futuras ediciones previstas en las otras cuatro zonas: Axarquía, Manilva, Montes de Málaga y Zona Norte.

La Ruta del Vino de Ronda y Málaga forma parte de las Rutas del Vino de España certificadas por Acevin (Asociación Española de Ciudades del Vino). Aúna cinco zonas de producción vitivinícola de la provincia y las conecta a través de un itinerario común con el objetivo de poner en valor la oferta enoturística del destino y mostrar al viajero una Málaga diferente, a través de experiencias auténticas, de calidad y ligadas al territorio.

Impulsada por el propio sector del vino, la ruta cuenta con el respaldo institucional y la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen (CRDO) Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Actualmente está integrada por once municipios (Ronda, Arriate, Sayalonga, El Borge, Mollina, Cómpeta, Moclinejo, Manilva, Almáchar, Málaga, y Fuente de Piedra) 19 bodegas, 14 restaurantes, cinco alojamientos y dos museos o centros de interpretación del vino distribuidos por toda la provincia.

"Creemos que esta iniciativa pone en valor el atractivo del enoturismo como motor de desarrollo del turismo de interior, ofreciendo una experiencia innovadora que combina cultura, ocio y patrimonio local. La Ruta del Vino de Ronda y Málaga se muestra así como una alternativa de gran interés para el turismo de proximidad, invitando a descubrir el patrimonio vitivinícola desde una perspectiva lúdica y participativa. Una propuesta única que impulsa la desestacionalización favorece la economía local y refuerza la conexión emocional del visitante con el destino y sus tradiciones", ha dicho el director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.