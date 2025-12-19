Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en tres mercados estratégicos europeos gracias a jornadas profesionales

La Costa del Sol refuerza su presencia en tres mercados estratégicos europeos, con su participación en diversas jornadas profesionales - TURISMO COSTA DEL SOL
MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Turismo Costa del Sol ha participado en varias jornadas profesionales celebradas recientemente en Portugal, Madrid y Reikiavik, en coordinación con Turismo Andaluz y Turespaña. Estas acciones han permitido acercar la oferta del destino a más de 340 agentes de viajes, turoperadores y profesionales del sector, reforzando la presencia de la Costa del Sol en tres mercados estratégicos y generando un espacio de intercambio destinado a impulsar nuevas oportunidades comerciales.
En Portugal, las jornadas se han celebrado en Oporto y Lisboa, reuniendo a 160 agentes de viajes en 'workshops' orientados a presentar la diversidad turística andaluza. Las sesiones han estado acompañadas de una cena y un espectáculo que han favorecido el contacto directo entre los asistentes y los representantes del destino.
En Lisboa han participado Juan Fernández Trigo, embajador de España en Portugal, y Raúl Castro Cano, nuevo director de la Oficina Española de Turismo, quienes han mostrado su satisfacción por el desarrollo del encuentro y por la creación de sinergias con un mercado que está ganando peso de forma sostenida. La provincia ha estado representada por Ikos Andalusia, Tour10, Best Hotels, Newtourvis y Opentours.
Antonio Díaz, director Gerente de Turismo Costa del Sol ha señalado que "estas jornadas han permitido acercar la oferta del destino a mercados estratégicos, reforzando la relación con profesionales que influyen directamente en la decisión de viaje". Díaz ha destacado además que "la colaboración institucional y la presencia del tejido empresarial han puesto de manifiesto la capacidad del destino para adaptarse a las demandas de mercados muy diversos y para consolidar nuevas oportunidades de comercialización".
Asimismo, la entidad ha asistido también a las Jornadas Profesionales "Andalucía en Madrid", celebradas en Madrid. La acción ha reunido a 150 agentes de viajes mediante dos 'workshops' que han permitido mostrar las novedades de la oferta turística y facilitar reuniones con empresas andaluzas. El programa se ha completado con una cena, un sorteo y un espectáculo para favorecer el intercambio profesional en un ambiente más distendido. En esta edición han participado 52 empresas de Andalucía, y la representación de la provincia ha incluido a Autobuses Paco Pepe, Best Hotels, Opentours, Catalonia, España Visión, Hotel Al Andalus Nerja, Hoteles Elba, Hoteles Santos, InterPlan, Tour10 y Newtourvis.
Finalmente, Turismo Costa del Sol formó parte de las jornadas profesionales organizadas por Turespaña en Reikiavik, dirigidas al sector turístico islandés. El encuentro ha contado con la presencia de Miguel Sanz, presidente de la European Travel Commission y director general de Turespaña, quien ha inaugurado la jornada. La cita ha reunido a más de treinta profesionales entre medios de comunicación, agencias y turoperadores, que han mostrado un notable interés por la oferta de invierno del destino. Turismo Costa del Sol ha asistido como patrocinador, aportando un espectáculo flamenco y una selección de productos gastronómicos representativos de la provincia.