Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en Irlanda con su participación en un encuentro profesional

Turismo Costa del Sol participa en el encuentro profesional Meet the Media en Dublín - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en una nueva edición de Meet the Media, un encuentro profesional que se celebra anualmente en Dublín y que conecta destinos turísticos con medios de comunicación y creadores de contenido del mercado irlandés.

Este evento se ha consolidado como una plataforma de referencia para el establecimiento de relaciones directas con profesionales especializados en información turística y generación de contenidos, facilitando la difusión del destino en canales de comunicación estratégicos.

La presencia en este encuentro ha permitido a la entidad reforzar la visibilidad de la Costa del Sol en un mercado internacional de gran interés, caracterizado por su fidelidad hacia el destino y su interés por propuestas turísticas vinculadas al clima, la oferta experiencial y la diversidad del territorio, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Durante el evento, Turismo Costa del Sol participó en distintas sesiones de networking y seminarios profesionales, además de mantener cerca de 30 reuniones con periodistas y creadores de contenido especializados en turismo y viajes.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "hemos participado en Meet the Media, un encuentro profesional que se celebra en Dublín todos los años y que conecta destinos con medios de comunicación y creadores de contenido del mercado irlandés".

"Participamos en los eventos de networking, asistimos a los distintos seminarios y mantuvimos cerca de 30 reuniones con periodistas y creadores de contenido", ha añadido.

En este sentido, ha destacado la importancia de este tipo de acciones para fortalecer la presencia del destino en medios internacionales y generar nuevas oportunidades de promoción.

La participación en Meet the Media ha permitido trasladar a los profesionales asistentes la diversidad de la oferta turística de la Costa del Sol, poniendo en valor su capacidad para adaptarse a distintos perfiles de viajero y reforzando su posicionamiento como un destino competitivo durante todo el año. El contacto directo con periodistas y creadores de contenido facilita además la generación de contenidos especializados que contribuyen a mejorar el conocimiento del destino en el mercado irlandés.

De igual modo, González ha añadido que "este tipo de encuentros nos permite generar contactos y nuevas oportunidades para seguir dando visibilidad a la Costa del Sol en Irlanda, reforzando nuestra presencia en un mercado prioritario dentro de la estrategia internacional del destino".

Con esta participación, Turismo Costa del Sol continúa avanzando en su estrategia de promoción exterior, apostando por acciones profesionales orientadas a fortalecer el posicionamiento del destino y a consolidar su proyección en mercados emisores estratégicos.