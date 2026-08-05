Turismo Costa del Sol refuerza su promoción en Reino Unido a través de creadores de contenido especializados en viajes en Waypoint London - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 5 Ago. (EUROPA PRESS) - Turismo Costa del Sol ha participado en Waypoint, uno de los principales encuentros internacionales dirigidos a creadores de contenido y blogueros especializados en viajes, celebrado en Londres.

La cita ha reunido durante dos jornadas a profesionales procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos, consolidándose como un espacio de referencia para establecer colaboraciones entre destinos turísticos y prescriptores digitales, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La participación de Turismo Costa del Sol ha permitido mantener más de 50 reuniones individuales con creadores de contenido, en las que se ha presentado la diversidad de la oferta turística de la provincia y se han explorado futuras acciones de promoción dirigidas a algunos de los mercados emisores más relevantes para el destino.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "los creadores de contenido desempeñan un papel cada vez más importante en la inspiración del viaje". "Colaborar con perfiles especializados nos permite llegar a audiencias muy segmentadas y mostrar la Costa del Sol de una forma cercana, auténtica y adaptada a los nuevos hábitos de consumo de información", ha añadido.

Waypoint ha combinado un amplio programa de reuniones profesionales con talleres, conferencias y sesiones de trabajo centradas en la evolución del marketing de contenidos, las nuevas plataformas digitales y las tendencias que están marcando la comunicación turística.

El encuentro ha servido, además, para intercambiar experiencias con algunos de los creadores más influyentes del sector y conocer los formatos que generan un mayor impacto entre los viajeros.

Durante las reuniones, Turismo Costa del Sol ha dado a conocer la variedad de experiencias que ofrece la provincia, desde su oferta de sol y playa hasta propuestas vinculadas al turismo activo, la gastronomía, la cultura, el interior o el segmento premium. El objetivo ha sido identificar perfiles cuyos contenidos y comunidades de seguidores encajen con los distintos productos turísticos del destino.

Según ha explicado González, "cada creador conecta con un tipo de viajero diferente. Por eso es fundamental establecer relaciones con perfiles especializados que nos permitan comunicar de una forma más eficaz la diversidad de experiencias que ofrece la Costa del Sol y llegar a públicos con un elevado potencial de viaje".

La creciente influencia de los canales digitales en la planificación de las vacaciones convierte este tipo de encuentros en una herramienta estratégica para la promoción turística.

Las recomendaciones de creadores de contenido se han consolidado como una de las principales fuentes de inspiración para numerosos viajeros, especialmente entre los segmentos más jóvenes, que recurren a plataformas como Instagram, YouTube o TikTok para descubrir nuevos destinos.

La participación en Waypoint ha permitido fortalecer la presencia de la Costa del Sol en un foro internacional de referencia y establecer nuevos contactos con creadores de contenido con capacidad para amplificar el posicionamiento del destino en mercados prioritarios como Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos.

Por último, han valorado que estas colaboraciones "contribuirán a seguir mostrando la provincia a través de relatos y experiencias capaces de conectar con los intereses de los viajeros actuales".