El turismo nacional dispara la demanda de casas rurales en Málaga para el puente de Todos los Santos

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MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) - El turismo nacional tira con fuerza al alza de las reservas en casas rurales de Málaga, durante este puente de Todos los Santos, que tiene lugar hasta el lunes, 2 de noviembre, después de registrar un aumento del 60% con respecto a las mismas fechas del año anterior, según las previsiones de Ruralidays.com.

La ocupación en la provincia de Málaga está en torno al 73,3%, y los municipios malagueños preferidos serán Torrox, Frigiliana, Nerja, Ronda y Antequera. Por provincias, el ranking lo lidera Jaén, que es la región más demandada de Andalucía, con una ocupación del 75,3%.

Le siguen Granada (72,8%), Cádiz (70,2%), Córdoba (69,3%), Huelva (65,6%), Sevilla (64,3%) y Almería (51,6%). La media andaluza es del 71,4%.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, ha explicado que "por nacionalidades, junto a los clientes españoles, que son el grupo más numeroso, también han tenido aumentos muy sustanciales en esta época los turistas de Francia, con un 59% de crecimiento; Bélgica (30%); Dinamarca (55%) y República Checa (27%)".

La festividad de Todos los Santos o de Halloween es una ocasión sobre todo para una escapada en familia, que celebran fiestas de disfraces aprovechando las amplias zonas comunes y los exteriores de las casas rurales. De ahí que el viaje en grupos familiares con niños sume casi la mitad de las reservas (48,5%); seguido de las vacaciones en pareja (17%), grupos de amigos (8,5%) y de varias familias (2%). El número medio de ocupantes por reserva será elevado, cercano a seis.

"El hecho de que haya más reservas de clientes nacionales también hace que crezca el número de huéspedes por casa, ya que habitualmente estos grupos son más numerosos que los extranjeros", ha añadido Zea.

Asimismo, ha señalado que "el puente de Todos los Santos los visitantes aprovechan sobre todo para descansar, después del inicio del curso, para celebrar Halloween y para hacer rutas de senderismo y descubrir los colores del bosque en otoño".

El precio medio durante el puente de Todos los Santos en las casas rurales será de 33,5 euros por persona y noche, con un crecimiento del 2,2% con respecto al año pasado en las mismas fechas. En cuanto a las motivaciones que esgrimen los clientes de Ruralidays, en primer lugar, aparece el descanso, con un 80%; seguido del buen clima (40%); descubrir la cultura y las tradiciones (28,6%); visitar ciudades (23%); el contacto con la naturaleza (20%); la cercanía a la playa (14%) y la gastronomía local (11,4%).