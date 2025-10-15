Turismo.- Salado destaca a los chefs Michelin de la provincia como "los grandes embajadores de Sabor a Málaga"

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol ha participado en Ronda en la presentación de la Gala de la Guía Michelin que tendrá lugar el 25 de noviembre en Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha puesto en valor que los chefs Michelin de la provincia van a ser "los grandes embajadores de la marca Sabor a Málaga". En este sentido se ha pronunciado este miércoles en Ronda donde ha intervenido en el acto de presentación de la Gala de la Guía Michelín 2026, que tendrá lugar el 25 de noviembre en el Espacio Sohrlin Andalucía (impulsad por Antonio Banderas y Domingo Merlín), en Málaga.

Salado ha reiterado el apoyo de la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga a "uno de los eventos más importantes a nivel internacional del mundo de la gastronomía, y por tanto de la hostelería y de la industria turística".

En el acto se ha contado también con la presencia de la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, Yolanda de Aguilar, secretaria general de Turismo de la Junta de Andalucía; Mónica Rius, directora de comunicación y marcas de Michelin España y Portugal; Miguel Pereda, director comercial y marketing de la Guía Michelin España y Portugal y de los chefs Guía Michelin de la provincia de Málaga.

Francisco Salado ha puesto en valor el trabajo de los chefs, "que recuperan platos tradicionales y los mezclan con la innovación", de forma que "nos hemos convertido en un referente gastronómico y esta gala es un plus para seguir creciendo".

En este sentido, se ha referido a estos profesionales como "grandes embajadores de Sabor a Málaga para trabajar juntos en un doble objetivo: seguir creciendo en la industria turística y ayudar a los productores a luchar contra el cambio climático con sus productos de kilómetro cero y la despoblación". Por último, el presidente de la Diputación, ha agradecido a los cocineros que introduzcan en las cartas de los restaurantes productos malagueños.

La cena de la gala reunirá a nueve destacados chefs de la provincia de Málaga, todos ellos reconocidos en la Guía Michelin. Su propuesta culinaria reflejará la riqueza y diversidad gastronómica de Málaga y Andalucía, poniendo en valor tanto la tradición como la innovación de la cocina de la región.

Bajo la coordinación del restaurante 'Bardal' en Ronda con su chef Benito Gómez, y del restaurante 'Skina' en Marbella, capitaneado por el chef Mario Cachinero junto a Marcos Granda como director, el equipo estará formado por Cachinero del 'Skina', Marbella (2 Estrellas Michelin); Gómez del Restaurante 'Bardal', Ronda (2 Estrellas Michelin); José Carlos García del 'José Carlos García', Málaga (1 Estrella Michelin); Emiliano Schobert del 'Blossom', Málaga (1 Estrella Michelin); Dani Carnero del 'Kaleja', Málaga (1 Estrella Michelin); Diego Gallegos del 'Sollo', Fuengirola (1 Estrella Michelin y 1 Estrella Verde); Mauricio Giovanini del 'Messina', Marbella (1 Estrella Michelin); Manuel de Bedoya del 'Nintai', Marbella (1 Estrella Michelin) y David Olivas del 'Back', Marbella (1 Estrella Michelin).

Este miércoles también se ha dado a conocer que el maestro de ceremonias de la gala será Jesús Vázquez, reconocido presentador con una sólida trayectoria en televisión, mientras que la alfombra roja será conducida por la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez.

La experiencia gastronómica de la gala estará acompañada por una cuidada selección de vinos andaluces, diseñada para realzar cada momento de la velada. La copa de bienvenida se hará con el espumoso Viña El Corregidor de Carrascal (Bodegas Luis Pérez, Jerez). A continuación, se servirán blancos de gran carácter como Mountain Blanco (Málaga, Telmo Rodríguez), Stardust (VT Cádiz, Forlong) y Navazos Niepoort (VT Cádiz, Navazos), junto a dos joyas del sur como son la Manzanilla Pastora (Barbadillo, Jerez) y el Amontillado Gran Barquero (Pérez Barquero, Montilla-Moriles).

La propuesta tinta llegará con referencias de fuerte personalidad como Sedella Tinto (Málaga) y Atlántida Tintilla (VT Cádiz, Alberto Orte). Para cerrar la velada con un toque dulce, se servirá el emblemático Molino Real (Málaga, Telmo Rodríguez), uno de los grandes vinos de la región.

La sexta edición del Debate de la Gala se celebrará el 11 de noviembre de 2025 en el Auditorio del Museo Picasso de Málaga. Bajo el título 'Hablemos de Formación', el debate se centrará en los retos de la formación en un sector dinámico, exigente y en plena evolución. El periodista y presentador José Ribagorda será el encargado de moderar este encuentro.

Participarán en el mismo Pablo Márquez, director de gastronomía de MCC Madrid Culinary Campus; Idoia Calleja, directora de Formación Permanente de la Facultad de Gastronomía del Basque Culinary Center; Mano Soler, director general de Les Roches- Marbella; Cristina Guerrero, responsable académica de Escuelas de Hostelería (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía); los chefs Juan Carlos García (Restaurante 'Vandelvira', Baeza, Jaén, 1 Estrella Michelin) y Cristina Cánovas (Restaurante 'Palodú', Málaga, Recomendado Michelin 2025); el empresario y sumiller Marcos Granda (propietario de 'Skina', Marbella, 2 Estrellas Michelin); y la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano (Gastroactitud).

En el marco de la Gala de la Guía Michelin España 2026, se presentará la campaña 'Málaga, estrellas con mucho arte', una iniciativa que invita a toda España y al mundo a mirar hacia Málaga como epicentro del arte andaluz.

Esta campaña, principalmente para redes sociales, nace con el objetivo de rendir homenaje al arte andaluz en todas sus disciplinas: desde la pintura, la música y la literatura, hasta la arquitectura, el flamenco y, por supuesto, la gastronomía. Málaga y Andalucía son territorios donde el arte se respira en cada rincón, y queremos que esa inspiración traspase fronteras.

El lanzamiento de la campaña contará con la colaboración de chefs de restaurantes con tres Estrellas Michelin, quienes actuarán como embajadores a través de vídeos en los que compartirán su visión sobre el arte andaluz en cualquier disciplina.

En el marco de esta campaña se diseñará con la Real Federación Motociclista Española (RFME) una ruta que formará parte de la Rueda Dorada, para invitar a los motoristas a descubrir la provincia de Málaga desde una doble perspectiva: la del territorio y la de su riqueza gastronómica.