Concentración de UGT y CCOO tras el último accidente laboral en Málaga. - UGT MÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este jueves con motivo al accidente laboral ocurrido este pasado miércoles en Málaga capital, en el que falleció un trabajador tras partirse una grúa y han reclamado que "la prevención de riesgos laborales debe ser una prioridad" y un refuerzo "urgente" de los servicios públicos de inspección "para proteger a la clase trabajadora".

Así, el secretario general de CCOO del Hábitat de Málaga, Pedro Fontalba, ha trasladado el pésame de la organización sindical a los familiares, allegados y compañeros de la víctima de este accidente laboral y ha lamentado "la pasividad institucional", al tiempo que ha advertido de que "necesitamos prevención no de boquilla y de papel, necesitamos prevención en el tajo, a pie de obra".

Desde CCOO han señalado que la siniestralidad laboral ha aumentado en Málaga en un 57% respecto al ejercicio anterior. Al respecto, el sindicalista ha subrayado que "eso es una lacra, una lacra en todos los sectores, pero especialmente quiero ahondar en el sector de la construcción".

Fontalba ha reclamado actuaciones "inmediatas" porque "no podemos seguir así, necesitamos que las administraciones hagan inspecciones extraordinarias, que no se limiten a que vayan a raíz detrás de la denuncia".

Igualmente, el sindicato ha recordado que ya ha denunciado a 60 empresas por incumplir tanto la normativa de prevención de riesgos laborales como la jornada continuada durante el verano. Sin embargo, el responsable de CCOO ha considerado "insuficiente" este volumen de expedientes y ha recalcado que "tenemos que condenar rotundamente el comportamiento de las administraciones".

Finalmente, han reclamado un refuerzo "urgente" de los servicios públicos de inspección para proteger a la clase trabajadora. Según el secretario general de CCOO del Hábitat de Málaga, "nosotros ponemos nuestros medios, pero necesitamos a quien compete que ponga más medios", punto en el que ha advertido de que el sindicato ha intensificado su vigilancia y movilización en las obras.

Por su parte, desde UGT Málaga también han trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros del trabajador fallecido en el accidente laboral en Campanillas; "una nueva pérdida que vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no podemos ni debemos normalizar: la siniestralidad laboral sigue llevándose vidas".

En lo que llevamos de año, 109 personas han perdido la vida trabajando en Andalucía, 24 de ellas en la provincia de Málaga, según el balance provisional que maneja UGT. A esta situación se suma otro dato que consideran "especialmente preocupante", como es que según un estudio comparativo de siniestralidad laboral entre Andalucía y Cataluña, dos comunidades con un número similar de personas asalariadas, "Andalucía registra 416 accidentes graves frente a los 260 contabilizados en Cataluña".

Una diferencia de 156 accidentes que pone de manifiesto "la necesidad de reforzar las políticas de prevención y mejorar las condiciones de seguridad en nuestros centros de trabajo".

"Más prevención real, una investigación rigurosa de lo ocurrido, que se depuren las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, que se garanticen unas condiciones de trabajo seguras", han reclamado desde UGT, al tiempo que han incidido en que no se puede permitir "que trabajar nos cueste la vida".

La secretaria de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de UGT Málaga, Sara Salor, ha insistido en exigir "justicia, prevención. Exigir condiciones de trabajo seguras". "Trabajar no puede costarnos la vida", ha aseverado.

"Desde UGT Málaga insistimos en que la prevención de riesgos laborales debe ser una prioridad. Las empresas tienen la obligación de garantizar unas condiciones de trabajo seguras, proporcionar los equipos de protección necesarios y asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas", ha indicado.

Asimismo, desde el sindicato han hecho un llamamiento "a todas las personas trabajadoras para que extremen las precauciones, no bajen la guardia y utilicen siempre los medios de protección disponibles. Es su seguridad, su salud y su vida lo que está en juego".

"La prevención no puede dejarse en un segundo plano. Es necesario trabajar para evitar que se produzcan nuevos accidentes", han incidido en una nota, en la que han reiterado que "la seguridad laboral no puede quedarse en el papel".

Por eso, han reclamado "más vigilancia, más recursos y un compromiso real con la prevención". "Desde UGT vamos a seguir defendiendo algo tan básico como necesario: Que nadie pierda la vida por ir a trabajar; que la prevención sea una prioridad real en todos los centros de trabajo; que todas las personas trabajadoras puedan desarrollar su actividad en condiciones seguras", han concluido.