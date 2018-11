UGT dice que España es al que "menos ha regañado" Europa y tiene "recorrido" para poder hacer los presupuestos

Publicado 08/11/2018 19:15:45 CET

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que España es al país al que la Comisión Europea "menos ha regañado, a todos les ha ido enmendando la plana", en referencia a las previsiones dadas a conocer por Bruselas este jueves, y ha considerado que España "tiene un largo recorrido para subir los impuestos y poder hacer estos presupuestos o unos más expansivos".

"Creo que en este sentido las cuentas salen; no sé si salen en el Congreso de los Diputados", ha asegurado Álvarez en declaraciones a los periodistas en Málaga, donde ha inaugurado, junto a la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, y su homólogo en Málaga, Ramón Sánchez Garrido, la exposición '130 años de luchas y conquistas'.

Álvarez ha considerado que "sería un gran error que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, que una parte de la ciudadanía no viera mejorada su salud, su educación, sus derechos sociales, que no pudiéramos dedicar recursos a la política de empleo, a la formación profesional", algo que, ha recordado, "está recogido en los presupuestos", apuntando que "si no se aprueban será mucho más difícil que se puedan ejecutar y llevar adelante".

Respecto al salario mínimo, ha señalado que "a uno les cuesta mucho creer que los empresarios de este país lo que dicen lo digan de verdad, es que es muy poco serio", apuntando que "si tenemos acordado un salario mínimo de 1.000 euros para los convenios en 2020, parece razonable que en 2019 lo subamos a 900 euros".

"¿O qué pasa, que no pensaban cumplir?", ha cuestionado el líder de UGT, quien ha señalado que "no sólo hay que ver el salario desde el perspectiva de algunas actividades en nuestro país que igual no se pueden cubrir porque tecnológicamente no es posible, hay que mirarlo desde las perspectiva de los ciudadanos".

En este punto, se ha preguntado "quién puede vivir en nuestro país con menos de 1.000 euros. Nadie, con 1.000 euros tampoco, pero con menos seguro que no", por lo que ha considerado que "es de justicia situar esos 900 euros en el camino de los 1.000", que, ha advertido, "se vayan preparando porque van a caer en 2020, les guste o no les guste, por el convenio colectivo o porque si no lo vamos a plantear el aumento del SMI del año 2020".

Ha recordado que UGT "con los partidos que dieron soporte a la moción de censura acordamos que en 2020 el salario mínimo sería el que dice la Carta Social Europea, que es el 60 por ciento del salario medio, es decir un poco más de 1.000 euros y vamos a reclamar que sea así".