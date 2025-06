Las últimas representaciones de Cirkorama protagonizan la agenda cultural de la Diputación de Málaga

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La agenda semanal cultural de la Diputación de Málaga para la próxima semana, del 23 al 29 de junio, estará protagonizada por los últimos espectáculos teatrales que cierran la novena edición del festival de teatro circo Cirkorama de la institución provincial.

Continuando con los espectáculos del IX festival de teatro circo Cirkorama de la Diputación de Málaga, el miércoles 25 de junio, a las 20,30 horas, llega al Centro Cultural MVA la obra 'Nilu' de la compañía Infinit. Es una propuesta multidisciplinar para público familiar, que combina las artes circenses con la magia, el teatro de objetos y la música en directo. Este espectáculo también se representará en el Teatro Municipal de Istán el 26 de junio, a las 20,00 horas.

La Plaza de España de Casares acogerá la representación 'WC', con el sevillano David Cebrián, el miércoles 25, a las 21,00 horas, con entrada libre. Una comedia no escatológica de un solo acto para wáter closet y clown, donde poder fisgonear, curiosear y conocer a un señor que encuentra su independencia y se emancipa en un lugar adecuado a sus posibilidades. El día siguiente, 26 de junio, estará en el MVA, a las 20,30 horas. Por último, Cebrián visitará también el municipio de Pizarra el viernes 27, a las 21,00 horas.

La siguiente cita de Cirkorama será la representación 'Welcome & Sorry' de los vascos Ganso & Cía, que llegará a la plaza San Isidro de Ardales el 26 de junio a las 20,30 horas y a las 21,00 horas en el recinto de la piscina municipal de Cuevas Bajas el 27 de junio. Los vecinos de Benadalid también podrán disfrutar de esta representación en la plaza Beni al Jalí el 28 de junio a las 22,30 horas. 'Welcome & Sorry' es un espectáculo de teatro de calle que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean. La entrada a este espectáculo es libre.

La compañía Nueveuno será la encargada de llevar su obra 'Todo lo posible' al MVA el viernes 27 de junio, a las 20,30 horas. Un espectáculo de circo contemporáneo que aborda el concepto social de éxito y el impacto que tiene en los artistas a través de los malabares, la magia escénica, la música en directo, el sonido, el texto, la iluminación, y las vídeo-proyecciones. Este espectáculo también visitará la provincia, y se representará en el Centro Cultural Villa de Nerja, el 28 de junio, a las 20,00 horas, con entrada libre.

También el 27 de junio, a las 20,30 horas, la Plaza de la Batería (Torremolinos) recibirá a compañía granadina Zen del Sur con su representación 'Xpectro'. Una obra poética, sensible y conmovedora donde convergen diferentes lenguajes de movimiento contemporáneo fusionados con música en directo. La entrada es libre. El día siguiente, 28 de junio, actuarán en el MVA, a las 20,30 horas.

Las invitaciones para los espectáculos de Cirkorama que se celebran en el Centro Cultural MVA (calle Ollerías,34) se pueden descargar a partir del 23 de junio a las 10,00 horas, en mientrada.net.

Dentro del ciclo de conciertos de primavera, la Joven Orquesta Provincial de Málaga actuará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) el lunes 23 de junio, a las 19,00 horas. El sábado 28 será en la Plaza de San Sebastián de Cañete la Real, a las 12,00 horas, y en la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Canillas de Albaida, a las 19.00 horas.

El domingo 29 de junio, a las 20,30 horas, la JOPMA actuará en el Conservatorio Superior de Málaga (plaza Maestro Artola, 2), con motivo del intercambio musical y cultural entre Málaga y China. La entrada para asistir como público a los conciertos de la JOPMA es libre hasta completar aforo.

Los días 25, 26 y 27 de junio, a las 11,30 horas, continuará en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Cánovas del Castillo, el Taller de Viñetas 2025, dirigido a público juvenil de entre 11 y 17 años de edad e impartido por Omar Janaan. Las sesiones se enfocarán en la disciplina del cómic porque elegiremos esta opción para representar gráficamente nuestras ideas e historietas, pero como la narrativa gráfica no entiende de formas, descubriremos y trabajaremos con otras disciplinas y vías de expresión. Para participar en las actividades y talleres de la Biblioteca Cánovas es necesario realizar inscripción previa en www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades.

El jueves 26 de junio, a las 21,00 horas, se celebrará en la Plaza Espinar de Vélez-Málaga una nueva cita del ciclo poético musical 'Damas de noche', organizado por el Centro Generación del 27. La autora Ángeles Mora, estará acompañada por Carlos Tejero e Isabel Romero. El acompañamiento musical correrá a cargo de Bea Ross. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La sala de exposiciones del Centro Cultural MVA acoge hasta el 12 de septiembre la exposición INT 24. Una muestra de las diferentes obras realizadas por alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga durante el curso 2023-2024.

Asimismo, se realizarán visitas guiadas, a las 19,00 horas, los días 18 y 25 de junio, 9 y 23 de julio y 3 y 10 de septiembre. Para acudir es necesario inscribirse, indicando nombre y apellidos día, número de personas, dirección e-mail y número de teléfono de contacto a través de correo info@artmuseum.es.