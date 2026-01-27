La UMA impulsa la difusión y puesta en valor del fondo del científico García-Bellido en 2026

Archivo - Fachada del rectorado de la Universidad de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

La Universidad de Málaga (UMA) refuerza su compromiso con la conservación, estudio y difusión del patrimonio documental con el desarrollo de un programa en torno al fondo García-Bellido, donado por este científico, nombrado doctor honoris causa por la institución académica en 2015. Estas actividades se desplegarán a lo largo de 2026.

La propuesta, coordinada desde las áreas de Biología Celular y de Ciencias y Técnicas Historiográficas, tiene como objetivo poner en valor este archivo personal a través de acciones docentes, divulgativas, científicas y expositivas, dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad en general.

Así lo han explicado desde la UMA en una nota, en la que ha recordado que Antonio García-Bellido "fue un pionero en la investigación de las bases genéticas del desarrollo y de la diferenciación celular. Sus trabajos revolucionaron la comprensión de los mecanismos que rigen la formación de los seres vivos".

Amigo de Severo Ochoa y reconocido mundialmente, "su labor científica transformó la biología del desarrollo, pasando de una visión puramente fisiológica de la embriología a una comprensión basada en la genética del desarrollo", según han expresado.

Así, han indicado que en septiembre de 2016, el profesor García-Bellido enriqueció la Universidad de Málaga "con una valiosa donación de fondos documentales científicos". Desde entonces, estos materiales han sido cuidadosamente digitalizados e inventariados, "lo que permitirá preservar y difundir su legado científico para futuras generaciones".

Entre las primeras iniciativas previstas se encuentra la incorporación del Fondo García Bellido como destino de prácticas externas para el alumnado del Grado en Historia y del Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español. Estas prácticas se desarrollarán inicialmente en la Hemeroteca de la Biblioteca General, en función de las necesidades del fondo y de la elección del estudiantado, y permitirán adquirir experiencia directa en el tratamiento, análisis y gestión de documentación archivística.

En el ámbito de la divulgación académica, el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas dedicará 2026 a la difusión del fondo a través de la actividad 'El Documento del Mes', una iniciativa que tuvo "una excelente acogida en su edición de 2025", según han precisado.

A partir de febrero, y hasta junio de 2026, se dará visibilidad mensual a una selección de documentos del Fondo García Bellido mediante su contextualización y análisis, con difusión a través de los canales institucionales del área y de la propia universidad.

El programa incluye, asimismo, la participación en eventos científicos y conmemorativos de relevancia nacional e internacional. Destaca la propuesta de puesta en valor del fondo durante la Semana Internacional de los Archivos (junio de 2026), con una aproximación centrada en los archivos personales.

También han subrayado la presentación del proyecto en las Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, que se celebrarán en Las Palmas de Gran Canaria, también durante el mes de junio.

Con vistas al curso 2026-2027, las áreas implicadas organizarán unas Jornadas de Difusión abiertas a la comunidad científico-académica y a la ciudadanía, previstas para septiembre de 2026, en las que se abordarán las características, el potencial investigador y las posibilidades de explotación científica del Fondo García Bellido. Estas jornadas se integrarán en la agenda de UMA Divulga, con el objetivo de ampliar su repercusión.

El calendario de actividades se completará con charlas divulgativas en las asignaturas de las áreas de conocimiento implicadas (octubre); espacios expositivos documentales simultáneos en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias (diciembre), en colaboración con el CTI de la UMA; mesas de debate que modera Victoria de Andrés (El libro poliédrico, sobre el libro 'El Origen de las Especies' o Ciencias en perspectiva sobre el tópico 'Genética y Libertad', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía); y la creación de un micrositio web institucional, con las acciones desarrolladas; así como la producción científica vinculada al fondo.

Con este conjunto de iniciativas, la Universidad de Málaga "consolida el Fondo García Bellido como un recurso estratégico para la docencia, la investigación y la divulgación del patrimonio archivístico, reforzando su papel como institución comprometida con la preservación y proyección social de la memoria documental", han finalizado.