Unicaja Baloncesto inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esta semana arranca la actividad para los jugadores del Unicaja Baloncesto, que se están sometiendo a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada, que lleva a cabo el Hospital Quirónsalud Málaga. El mencionado chequeo médico incluye exploraciones cardiológicas, traumatológicas y maxilofaciales, así como análisis clínico.

Estos días los jugadores regresan de sus vacaciones incorporándose a la disciplina deportiva y lo hacen con esta puesta a punto mediante las pruebas médicas y evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena, según ha informado Quirónsalud en un comunicado.

Los más madrugadores este curso han sido Kendrick Perry, Nihad Djedovic, y dos de las nuevas caras de esta temporada: James Webb III y Emir Sulejmanovic, quienes este mismo lunes han iniciado el proceso.

Este jueves, 21 de agosto, la plantilla vuelva a los entrenamientos en grupo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en una doble sesión por la mañana y con balón en pista por la tarde.

A final de la semana estarán integrados todos los jugadores a excepción de los internacionales, es decir, Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Xavier Castañeda.

Este viernes, 22 de agosto, tendrá lugar el tradicional desayuno de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga con los medios de comunicación.

El Unicaja afrontará su primer partido de pretemporada el próximo domingo 31 en la ciudad de Melilla frente al Melilla Baloncesto. Tras ese encuentro, comenzarán el XIV Torneo Costa del Sol, del 5 al 7 de septiembre, contra el Alba Berlín y Real Madrid, y la Copa de Andalucía frente al Coviran Granada, el sábado 13 de septiembre.

A partir de ahí la temporada oficial comenzará con la Copa FIBA Intercontinental que se juega en Singapur, del 18 al 21 de septiembre y la Supercopa Endesa, que se disputa del 27 y 28 de septiembre, en Málaga. El fin de semana del 4 y 5 de octubre comenzará la Liga Endesa para el conjunto malagueño y el 8 de octubre lo hará la BCL.

QUIRÓNSALUD MÁLAGA, PROVEEDOR MÉDICO OFICIAL DEL UNICAJA BALONCESTO

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

Asimismo, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, Servicio Médico Oficial de los torneos Premier Padel Tour disputados en Sevilla, Málaga, Madrid y de las 'Finals' disputadas en Barcelona.

De igual modo, colabora con diversos clubes de fútbol, balonmano o baloncesto, como el Unicaja Baloncesto de Málaga, del que el Hospital Quirónsalud Málaga es proveedor médico oficial.

Asimismo, en los últimos años ha velado por la salud eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.