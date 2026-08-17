Unicaja Baloncesto inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos en Quirónsalud Málaga

Willy Hernangómez sometiéndose a una prueba de esfuerzo junto al doctor Enrique Puche y la enfermera Ana Bello, del Servicio de Cardiología de Quirónsalud Málaga. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad para los jugadores del Unicaja Baloncesto arranca esta semana y han comenzado a someterse a los reconocimientos médicos y físicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, con un chequeo médico que incluye exploraciones cardiológicas, traumatológicas y análisis clínicos.

Estos días, los jugadores regresan de sus vacaciones incorporándose a la disciplina deportiva con esta puesta a punto mediante las pruebas médicas en el Hospital Quirónsalud Málaga y evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia en el Martín Carpena, han indicado desde Quirónsalud en un comunicado.

Así, este lunes, 17 de agosto, han pasado examen médico en Quirónsalud Málaga Cameron Hunt, Simonas Lukosius, Ignas Brazdeikis y Willy Hernangómez, quien ha sido presentado como nuevo jugador del Unicaja.

Posteriormente, este martes, 18 de agosto, tendrá lugar el tradicional desayuno de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga con los medios de comunicación, tras los análisis clínicos a toda la plantilla.

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

Asimismo, han valorado que el compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas.

Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años.

Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.