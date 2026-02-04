Unicaja consolida su compromiso con los empresarios de Benalmádena a través de su apoyo a ACEB

El director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García; la presidenta de ACEB, Rosa María González Rubia; Pinky Parwani Vazir, directora de la oficina de Arroyo de la Miel-Blas Infante de Unicaja, y Raúl Recio Cañete, tesorero de ACEB - UNICAJA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su apoyo a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB), que cuenta con 400 socios, reafirmando así su compromiso con el desarrollo económico y social del municipio malagueño.

A través de esta colaboración, la entidad contribuye a impulsar el tejido empresarial local y a respaldar iniciativas en favor del comercio, el emprendimiento y la dinamización de la actividad económica benalmadense.

El convenio ha sido firmado por el director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, y la presidenta de ACEB, Rosa María González Rubia, y supone la adhesión al acuerdo suscrito en su momento por la entidad financiera y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

La renovación de este convenio se enmarca en la tradicional relación entre ambas entidades y se traduce en la puesta a disposición de los comercios y las empresas que forman parte de la ACEB de aquellos productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades, ha indicado Unicaja en un comunicado. Esta oferta permitirá ayudar a los empresarios de Benalmádena en el desarrollo de sus inversiones y proyectos estratégicos, contribuyendo así al fomento de la economía local y provincial.

El director de Málaga Costa de Unicaja, Francisco Javier Prieto García, ha resaltado "el firme compromiso" de la entidad financiera "con el desarrollo económico y social de los territorios en los que estamos presentes, y Benalmádena es un municipio estratégico por su dinamismo, su capacidad emprendedora y el papel clave que desempeña dentro de la Costa del Sol".

Por ello, ha agregado, "apoyar a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena supone para nosotros contribuir directamente al fortalecimiento del tejido empresarial local y al impulso de iniciativas que generan empleo y riqueza".

"Los comerciantes y empresarios de Benalmádena son un motor esencial para la actividad económica del municipio y para su proyección como destino turístico de referencia", ha manifestado Prieto García.

Ante esto, ha afirmado que "desde Unicaja queremos seguir siendo un aliado cercano, ofreciendo apoyo financiero y colaborando con aquellas entidades que trabajan de forma constante para defender los intereses del sector empresarial y favorecer un crecimiento sostenible y competitivo".

Por su parte, la presidenta de ACEB, Rosa María González Rubia, ha valorado este acuerdo y ha asegurado que "responde a una demanda real de nuestro colectivo: contar con condiciones financieras ventajosas es clave para seguir creciendo y afrontando nuevos retos con mayor seguridad, reforzando la competitividad de nuestros comercios y empresas".

La empresa en general, y la pyme en particular, "continúan siendo colectivos claves de la política de financiación de Unicaja", tal y como recoge en su Plan Estratégico 2025-2027. Por ello, trabaja para ofrecer a empresarios, autónomos y emprendedores, a través de una atención omnicanal, aquellas soluciones financieras más adecuadas a sus necesidades.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena se constituyó hace casi 40 años con el objetivo de promover el desarrollo del tejido comercial y empresarial del municipio y representar los intereses de sus asociados.

La información actualizada y constante, el soporte para la creación de empresas y negocios o la reestructuración de algunas ya existentes son también objetivos de esta organización, así como velar por la calidad en el comercio y facilitar el intercambio de ideas, los contactos y la cooperación.